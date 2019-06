Tiempo de cumplir promesas

Las necesidades del colegio de abogados son las mismas que hace unos meses, pero mantienen la esperanza de que la cosa mejore. Necesitan espacio, formas para agilizar los trámites judiciales, un turno de oficio justo para que todos los cartageneros puedan obtener un servicio digno...todavía no han tenido contacto con la nueva corporació , pero el Decano de los abogados, Antonio Navarro, entiende que los tres partidos que han formado el pacto de gobierno cumplirán sus promesas electorales y se pondrán a trabajar en que la ciudad de la justicia avance de forma rápida.

No obstante, ese proyecto no sería una realidad hasta al menos cuatro años despué,s por lo que necesitan alguna medida más cercana en el tiempo para que las víctimas de violencia de género no se crucen con sus agresores, o para que simplemente un detenido pueda tener un espacio para reunirse con su abogado. Piden un lugar para poder realizar un digno ejercicio de una justicia que se ralentiza por el hacinamiento que sufre el actual juzgado de Cartagena. No se trata solo de la ciudad de la justicia, sino que seguirán luchando por un turno de oficio mejor pagado, pero no solo pelearán para elevar los honorarios. También quieren que se cumplan con los profesionales en unos menores plazos. Critican la gestión de la actual ministra, pero esperan a la formación del nuevo Gobierno nacional para seguir tomando medidas. No se rinden.

Mañana celebrarán un acto muy especial en el colegio. Los nuevos abogados jurarán la constitución y los abogados más veteranos recibirán las condecoraciones pertinentes por sus muchas horas de servicio en el mundo de la abogacía cartagenera.