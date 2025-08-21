The Ocean Race Europe montará su parque en Cartagena sobre casi 18.000 metros cuadrados portuarios

La regata The Ocean Race Europe, que traerá a Cartagena a siete barcos veleros internacionales de la clase Imoca y tiene como embajadora a la regatista Theresa Zabell, ultima su montaje en la ciudad y el Puerto será el escenario en el que se colocará el Ocean Live Park, en un espacio de cerca de 18.000 metros cuadrados de superficie, en el que se desarrollarán actividades desde el sábado y hasta el martes.

Actuaciones en directo, actividades acuáticas infantiles, bautismos de mar, regatas de Optimist y Vela Latina y visitas a buques forman parte de la programación que se podrá disfrutar, del 23 al 26 de este mes de agosto, en un parque cuyo montaje se está realizando junto a la bahía cartagenera, en concreto en la fachada marítima de la ciudad en el tramo comprendido entre la Cola de la Ballena y el Museo Arqua.

Una delegación de autoridades y técnicos visitó este jueves ese lugar y de la misma formaron parte el concejal del área de Presidencia, Urbanismo e Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena, Diego Ortega; y el de Deportes y Juventud, José Martínez; el presidente de la Autoridad Portuaria, Pedro Pablo Hernández; la directora general de Calidad y Competitividad Turística de la Comunidad Autónoma, Eva Reverte; el Capitán Marítimo de Cartagena, Óscar Villar; el director de la escala, Patricio Rosas; y la responsable del evento, Jan Pérez.

Ortega puso de manifiesto "el orgullo que supone que Cartagena sea la única etapa española que hay en esta magna regata, sumando otro evento deportivo de primera categoría y mostrando a la ciudad como referente histórico, cultural y deportivo".

El edil ha destacó "la importancia de la colaboración entre administraciones, como en este caso el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, la Comunidad Autónoma y la Capitanía Marítima, que junto con el apoyo de los patrocinadores y el trabajo de la organización permiten sacar adelante este tipo de eventos".

El presidente del Puerto, Pedro Pablo Hernández, ha destacado en Cope la importancia promocional, económica y organizativa que el evento tiene en la ciudad.

En el llamado Ocean Live Park, que abrirá sus puertas cada día a las diez de la mañana y cerrará en torno a la una de la madrugada, excepto el último día en el que la clausura será a las tres de la tarde, habrá una zona de firmas patrocinadoras, en la que se instalará un simulador, además de varias carpas, una de ellas junto al Real Club de Regatas, para la promoción del deporte de la Vela, "que es uno de nuestros principales objetivos", indicó Rosas.

Igualmente, habrá espacio para los juegos acuáticos y un escenario principal con una gran pantalla en el que se verá el transcurso de la regata. En la explanada del Puerto se montará una gran gran cúpula de 18 metros de diámetro y siete metros y medio de altura, en la que se harán proyecciones 360 grados.

La oferta se completará con un espacio gastronómico, con food trucks, y en cuanto a la zona de agua se ha habilitado una lámina de agua en el muelle norte, donde atracarán los barcos participantes en la regata, de manera que los ciudadanos puedan visitarlos.