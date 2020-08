Teresa y Julia fabrican y venden pendientes de conchas para ayudar al Mar Menor

Esta es de las historias que tienen que hacerse virales para seguir un buen ejemplo, el que viene de los más pequeños. Teresa y Julia están dando todo un ejemplo a los mayores este verano. Tienen 11 y 7 años y están poniendo de moda unos pendientes que ellas mismas están fabricando y enviando con la ayuda de sus padres a todos los lugares en los que ha calado su defensa del Mar Menor. Quieren poner su granito de arena a salvar la laguna salada y están recogiendo conchas para elaborar unas joyas muy especiales que cuestan entre dos y cuatro euros más gastos de envío. Ya han mandado algunos con destino a Bilbao. Están dedicando varias horas al día a elaborar estos especiales productos a un gran ritmo, tiempo en el que podían estar jugando. Ya llevan unos 60 hechos y no paran los pedidos.

Lamentan profundamente que por la acción del hombre, ellas y los niños de su generación no hayan visto caballitos de mar. Precisamente a la asociación HipoCampus irá destinado lo que recauden con la venta que puede ser un gran regalo para las mujeres de la Región. Un detalle precioso con un enorme mensaje. "Cada vez vemos menos conchas y cangrejos y pensamos que hay que ayudar. Estamos en la playa y pensamos que lo mejor era hacer pendientes y donar el dinero a una asociación. "La gente no cuida mucho el Mar Menor, los niños más. Todos juntos podremos arreglarlo". Reconocen que su playa está más limpia y ellas aportan otro gesto recogiendo plásticos que se encuentran. Ya las amigas de Teresa están pidiendo pendientes por lo que las más pequeñas están cogiendo el mensaje de estas niñas " Intentar no tirar bolsas, que el mar no es un basurero. Puedes ir a la papelera y no tirar basura a la playa. Antes había más peces y caballitos y me da pena que nosotros no podamos disfrutarlo".

Son un claro ejemplo de lo que hay que hacer para intentar salvar el Mar Menor. Si las niñas pueden, solo hay que pensar como ellas y ayudarlas en esta meta que se han marcado.