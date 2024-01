El temporal provoca numerosas pérdidas en el sector pesquero de Cartagena

Cada día de temporal donde la flota permanece amarrada a puerto, los pescadores de Cartagena y Cabo de Palos dejan de vender entre 400 y 500 cajas de pescado con cero facturación tanto para los armadores como la propia lonja.

Por culpa de los fenómenos costeros, este miércoles no han podido salir a faenar las embarcaciones de artes menores, y de las modalidades de cerco, palangre y nansa, ha explicado a Cope el patrón mayor de la Cofradía de Cartagena-Cabo de Palos, Bartolomé Navrro. “Cada día que el temporal nos deja amarrados son entre 20.000 y 50.000 euros que no se venden en la lonja y que los barcos no ingresan”, asegura Navarro.

Además se da la circunstancia que el temporal llega justo cuando los barcos de la modalidad de arrastre se encuentran en parada biológica hasta finales de marzo. “A ver si pasa pronto este temporal y podemos salir para poder tener ingresos y que pescaderías, supermercados y restaurantes no se queden sin pescado fresco"., ha contado el patrón mayor.

El único aspecto positivo de estos días de aviso por temporales es que los trabajadores y dueños de barcos aprovechan para desarrollar labores de tierra y de mantenimiento de motores.