El Teatro Romano de Cartagena revela un muro monumental de 38 metros de largo y 6 de alto tras su escenario

La segunda fase de excavación del Teatro Romano de Cartagena ha sacado a la luz un hallazgo monumental: un paramento íntegro de 38 metros de longitud y seis de alto ubicado tras el escenario. Se trata de un muro durísimo y perfectamente conservado, compuesto por cantos de cal, piedra y arena, que presenta una ligera inclinación y está reforzado en su cara anterior con bloques de piedra caliza y arenisca.

La cripta anexa y sus misterios

Adosada a este muro, se ha localizado una cripta subterránea excavada directamente en la roca. En su interior, los arqueólogos encontraron decenas de piezas de hierro, como espadas, que podrían estar relacionadas con juegos de teatro o ser material militar destinado a ser refundido.

La importancia del hallazgo reside también en los objetos encontrados. Según los responsables de la excavación, "aparecían una cantidad de cosas, incluso algunas de las piezas que no sabemos lo que son". Entre los objetos recuperados, destacan ocho piezas de un armazón cuyo uso todavía se desconoce, aunque se baraja la hipótesis de que pudieran pertenecer a una rueda.

La investigación ha revelado una clara diferenciación en la construcción de la estructura. Una de las mitades presenta un acabado mucho más cuidado, con una serie de habitaciones bien terminadas que probablemente estaban vinculadas a las actividades del propio teatro y su pórtico.

En contraste, la mitad oriental estaba "peor trabajada". Aunque se ha visto que en otras zonas los muros estaban cubiertos por placas de cerámica, en esta parte del paramento se aprecia de momento una mampostería careada y bien junteada.

parque cornisa sebastián ramallo

Durante la vista a la excavación, la alcaldesa ha avanzado que el patronato ha decidido ponerle el nomgre de Sebastián Ramallo al parque cornisa del Teatro Romano y además formara´aparte del patronato.

Ramallo es catedrático de Arqueología de la Universidad de Murcia y director de las excavaciones del Teatro Romano de Cartagena. Fue clave en la identificación de las estructuras en 1990 y ha sido fundamental en la recuperación e investigación del monumento.