Teatro y literatura, en la agenda del día

Fedra, la reina de la Isla del Volcán, está enferma: ni come ni habla ni duerme. Los médicos son incapaces de averiguar el origen de su padecimiento y el país entero anda preocupado por su estado de salud. Algunos dicen que se ha vuelto loca. Otros, que las largas ausencias de su esposo, el rey de la isla, han terminado por devastar y asolar su corazón, pero nadie conoce la verdad y todos se equivocan. Y es que la gran responsable de la dolencia de Fedra no es otra que una pasión que la atormenta desde hace tiempo y que ya no puede reprimir más; un erotismo inmoral e impúdico, un deseo violento e indómito, un amor prisionero e indecente.

Reparto: Lolita Flores, Juan Fernández, Críspulo Cabezas, Eneko Sagardoy, Tina Sáinz

Una producción del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida y Pentación Espectáculos que llega esta noche al Nuevo Teatro Circo de Cartagena.

Hoy también, a las 20 horas, en la Biblioteca Josefina Soria de El Luzzy, se presenta Mujeres que leían (Tres Hernanas, 2019). La entrada es libre hasta completar aforo. Esta obra se podía haber titulado igualmente mujeres que cantaban, mujeres que pintaban, mujeres que tocaban el piano o mujeres que bailaban. Todas ellas, las mujeres que nos precedieron, tenían inquietudes, soñaban con ser algo más que aquello que el destino les había marcado.

Es la historia de la madre de la autora, de las mujeres de su familia, pero podría ser también la historia de muchas que vivieron la posguerra, y que guardaban un tesoro en su interior: una voz, un don, ganas de crear que en muchos casos escondieron dentro de sus casas y de sus corazones. Ella, la madre, logró hacer realidad uno de sus pequeños sueños, aunque fuera setenta años después. Se trata de la primera novela de la autora que no va dirigida al público juvenil.