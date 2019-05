Tanto el PP como el PSOE se necesitan para poder desbancar de la alcaldía a José López

López, que anoche consiguió 8 concejales frente a 7 del PP y 6 del PSOE, ha confirmado esta mañana en un contacto con medios que llegará al pleno sin ningún pacto y se someterá a la investidura para gobernar en minoría.

La única fórmula posible para que MC no gobierne es que PP, PSOE y otro de los partidos que han conseguido concejales (Cs,Vox,Unidas Podemos) alcancen un acuerdo para evitar que el líder de MC consiga el gobierno. López ha reconocido que todo es cuestión de aritmética pero dice no temer nada.

Noelia Arroyo ha ofrecido una alternativa de estabilidad para el gobierno local frente a "quien ha demostrado que es incapaz de dialogar". La candidata popular cree que es su responsabilidad como segunda fuerza en el ayuntamiento.

Desde el PSOE, Ana Belén Castejón ha dicho que no van a favorecer la investidura de "quien falta al respeto y cruza la línea roja que tiene cualquier persona".

Al candidato de MC, también le llama la atención que muchos militantes socialistas ya estén pidiendo la cabeza de Ana Belén Castejón tras los resultados del PSOE en las municipales, ha señalado esta mañana.