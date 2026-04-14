El submarino Galerna se une a una misión clave de la OTAN en el Mediterráneo

El submarino Galerna se ha integrado por primera vez en la operación de seguridad marítima Noble Shield de la OTAN. Según ha informado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), se trata de una misión "clave" para garantizar la libertad de navegación en zonas estratégicas del Mediterráneo.

El sumergible ha zarpado desde su base en Cartagena y operará durante un mes en aguas del Mediterráneo para reforzar el compromiso de España con la seguridad colectiva de la Alianza Atlántica.

Desde el EMAD explican que "el Galerna contribuirá al fortalecimiento de la seguridad y control del entorno marítimo, poniendo de manifiesto la firme voluntad de España en mantener su aportación a las operaciones aliadas en el Mediterráneo".

Segunda misión para un submarino español

Esta es la primera participación del Galerna en este escenario operativo, pero supone la segunda para un submarino español, tras el despliegue del Isaac Peral el pasado mes de marzo.

La operación forma parte de las acciones que la OTAN mantiene activas para prevenir conflictos y garantizar la seguridad marítima de sus países miembros, manteniendo una presencia constante de unidades aliadas preparadas para actuar con rapidez y trabajar de forma coordinada.