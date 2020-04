Sube la venta del libro electrónico y baja el iva

Hoy no hay libros en las calles y las librerías están cerradas, pero el día del libro se celebra. Ana Ballabriga y David Zaplana escriben sus libros a cuatro manos. Confinados junto a sus dos peques hay muchas manos y poco tiempo. "Con las cuatro mini manos es complicado. Somos monitores de tiempo libre más tiempo que otra cosa. Las musas no tengo ni tiempo para cazarlas, aunque pueda parecer que tengo más tiempo". Ana reconoce que las musas son esquivas en este encierro obligatorio porque son padres, profes y limpiadores como toda familia en este tiempo de coronavirus. Trabajan en un proyecto del que quieren dar pocos datos, pero se complica escribir en estos días. No leer, a eso no se resisten y parece que no son los únicos.

Leer es uno de los entretenimientos más usados en la cuarentena y los datos muy positivos. "Era muy negativa y tenía miedo de la piratería. Los datos dicen que ha subido mucho la compra del libro electrónico y encima hoy ha bajado el iva y espero que se mantengan la venta. Leer podemos y espero que siga. También hay muchas editoriales que ceden libros gratuitos".

Ganan un euro por libro, por lo que la venta es fundamental para poder seguir con su actividad. Ella hoy debía estar en un evento en Murcia. Lo ha tenido que cambiar por las lecturas on line con las bibliotecas de Cartagena y regional. Lo digital está de moda y les mantiene en contacto con otros autores y lectoress.

Sus recomendaciones para la cuarentena son La Inquilina de Wildfell Hall de Anne Bronte una historia dura y de los suyos, Tras el sol de Cartagena que además está hoy en oferta en Amazon y fue su primera novela.