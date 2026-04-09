Sofocan un conato de incendio forestal en la Algameca de Cartagena
El fuego ha afectado a 50 metros cuadrados de matorral y pino en una zona de difícil acceso junto a la Estación Naval de la Armada
Murcia - Publicado el
1 min lectura
Efectivos del Plan Infomur han sofocado este jueves un conato de incendio forestal declarado sobre las 13:38 horas en la zona de la Algameca, en Cartagena. El fuego se ha originado en las proximidades de la Estación Naval de la Armada.
Rápida intervención de los equipos de extinción
Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, una brigada forestal con un agente medioambiental y la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA).
Según ha informado un agente medioambiental, el fuego afectaba a "un solo pino" localizado en "una zona muy complicada", lo que ha motivado el desplazamiento preventivo del helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, aunque finalmente su intervención no ha sido necesaria.
El incendio se ha dado por extinguido a las 15:37 horas. La superficie afectada ha sido de 50 m2 de ramas bajas de pino y matorral.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Contenidos relacionados
- Movilizan dos helicópteros para sofocar un incendio en un almacén de San Pedro del Pinatar
- Dos policías vestidos con sus túnicas de Semana Santa detienen a un peligroso fugitivo en plena procesión en Abarán
- La Policía de Cartagena intensifica la vigilancia sobre la ropa de segunda mano en los mercadillos
- Un corte en el Taibilla deja sin agua a 400 abonados de zonas rurales de Cartagena
Temas relacionados
Escucha en directo
COPE CARTAGENA
"La de Adamuz fue una tragedia evitable si se hubieran hecho las cosas bien. Hasta el momento, ningún político ni alto cargo ha pagado de la forma que se puede hacer en democracia: dimitiendo"
Pilar G. Muñiz
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h