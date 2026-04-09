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Sofocan un conato de incendio forestal en la Algameca de Cartagena

El fuego ha afectado a 50 metros cuadrados de matorral y pino en una zona de difícil acceso junto a la Estación Naval de la Armada

Conato de incendio en La Algameca

Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias.

Conato de incendio en La Algameca

Maite Fernández

Murcia - Publicado el

1 min lectura

Efectivos del Plan Infomur han sofocado este jueves un conato de incendio forestal declarado sobre las 13:38 horas en la zona de la Algameca, en Cartagena. El fuego se ha originado en las proximidades de la Estación Naval de la Armada.

Rápida intervención de los equipos de extinción

Hasta el lugar se han desplazado bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) del Ayuntamiento de Cartagena, una brigada forestal con un agente medioambiental y la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (BRIDA).

Según ha informado un agente medioambiental, el fuego afectaba a "un solo pino" localizado en "una zona muy complicada", lo que ha motivado el desplazamiento preventivo del helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, aunque finalmente su intervención no ha sido necesaria.

El incendio se ha dado por extinguido a las 15:37 horas. La superficie afectada ha sido de 50 m2 de ramas bajas de pino y matorral.

Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

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