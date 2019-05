La silla vacía de Castejón

Cartagena ha acogido el primer debate electoral organizado por una asociación con la participación de los candidatos a la Alcaldía de las formaciones que cuentan con representación en la Corporación Municipal.

La ausencia de Ana Belén Castejón ha marcado un debate donde el resto de candidatos han podido exponer sus propuestas en los bloques de Industria, Modelo de Ciudad, Sanidad, Infraestructuras y Turismo, entre otros.

El debate moderado por el presidente de 'Cartagena Avanza', Tomás Martínez Pagán, se desarrolló durante dos horas con la silla de Castejón vacía.

Martínez Pagán inició el debate haciendo alusión a la ausencia de Castejón y a los motivos esgrimidos por los socialistas para no acudir. El presidente de 'Cartagena Avanza' lamentaba que la candidata socialista argumentara su ausencia en que el debate no había sido organizado por ningún medio de comunicación ni moderado por un profesional de los medios. "Espero que valoren el debate y para próximas ocasiones se lo piensen", señalaba el presidente y moderador.

Martínez Pagán, a la conclusión del acto, dijo no entender la postura de la candidata socialista y manifestó que se sentía "dolido" porque el debate se había organizado "sin color político y con mucha ilusión".

Los candidatos también quisieron destacar su agradecimiento a la organización por haber dado la oportunidad de poder exponer en un debate sus programas.

Sobre la ausencia de los socialistas, Noelia Arroyo dijo que en política hay que "ser valientes" para confrontar ideas.

José López, que describía el acto como una "alocución de propuestas basada en el trato con los vecinos", destacaba la mezcla de "miedo escénico y falta de respeto" de la actual alcaldesa.

Manuel Padín cree que la ciudadanía opinará sobre la actitud