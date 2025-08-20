Siete nuevas pistas polideportivas estarán terminadas y en uso en septiembre

Las 7 pistas exteriores incluidas en la primera fase del Plan Municipal de Mejora de Pistas Deportivas Exteriores estarán concluidas y listas para su uso en septiembre, según la alcaldesa, Noelia Arroyo, que ha visitado la pista polideportiva de Lomas del Albujón para comprobar si la actuación sigue el calendario previsto.

El plan municipal contempla una inversión global de más de 2,5 millones de euros a lo largo de la legislatura para actuar sobre 56 recintos deportivos de barrio, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte en todos los distritos del municipio.

En esta primera fase se están renovando las pistas deportivas de Galifa, El Albujón, Castillitos (Los Dolores), Torreciega, La Palma (junto al colegio), Ciudad Jardín y Cabo de Palos, abarcando así los siete distritos del municipio. Aunque Arroyo ha explicado que la de Cabo de Palos ya está terminada.

Las obras suponen la rehabilitación de más de 6.500 metros cuadrados de superficie deportiva, e incluyen la instalación de 14 porterías y 20 canastas antivandálicas, la renovación del vallado perimetral mediante malla electrosoldada, la colocación de redes tras las porterías y el tratamiento del pavimento con pintura de resina deportiva, mejorando tanto la funcionalidad como la seguridad de las instalaciones.

La inversión total de esta primera fase asciende a 316.120,66 euros, procedentes del presupuesto del área de Deportes con la colaboración de las Juntas Vecinales y Distritos.

“Queremos que cada pista de Cartagena tenga un diseño estandarizado y reconocible, como parte de una Marca Cartagena unida al deporte, pero también que sean funcionales, resistentes y seguras frente a actos vandálicos”, ha indicado Arroyo, acompañada por el concejal de Deportes, José Martínez, la edil de Descentralización, Paqui Martínez, y el presidente de la Junta Vecinal de El Albujón, Ángel Nieto.

La alcaldesa de Cartagena ha recordado que el plan se extiende a otras instalaciones deportivas municipales y educativas. En este sentido, ha destacado el nuevo contrato de mantenimiento de colegios, que ha aumentado su inversión en un 21% respecto al anterior de 2021, e incluye la renovación de las pistas deportivas interiores de 59 centros escolares antes del final de la legislatura.

