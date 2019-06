Sentido común para la noche más mágica del año

Hace días que Cartagena se prepara para una de esas noches especiales. San Juan se acerca y los ciudadanos hacen acopio de material para sus hogueras y productos pirotécnicos para tal esperada cita. Sin embargo, no todo vale. Los bomberos llevan varios días visitando hogueras para que no haya más problemas de los necesarios. En total pueden arder más de 150 hogueras, aunque son unas cincuenta las que suelen tener directas recomendaciones de los profesionales para evitar males mayores.

A pesar de que se están analizando ya, el día de San Juan el dispositivo de bomberos se duplica y nunca hay menos de medio centenar de salidas. Es una de las noches más movidas del curso y hay muchas cosas a tener en cuenta para disfrutar y no sufrir riesgos. La Policía Local ha preparado un dispositivo especial, al margen del servicio ordinario, con presencia fija de parejas en puntos conflictivos y una unidad volante de agentes para atender cualquier tipo de incidencia, en colaboración con Policía Nacional y Guardia Civil.

El operativo se activará por la tarde el domingo, vigilando las conductas inadecuadas especialmente de jóvenes y menores de edad. Para ello se requisará el material pirotécnico no homologado para su edad que sea portado por menores, y se identificará a quienes realicen actos vandálicos como lanzar petardos o carretillas a otras personas o en zonas o a mobiliario urbanos que puedan provocar conatos de incendio.

En años anteriores las zonas más conflictivas han sido las de La Vaguada, Polígono de Santa Ana y Los Urrutias. La jefatura de la Policía Local ha celebrado reuniones para coordinar los efectivos en estas zonas; así por ejemplo en el Polígono de Santa Ana se ha mantenido una reunión con la entidad de conservación para definir la colaboración que prestará el servicio de seguridad de la propia urbanización.

Durante estos días la Policía Local viene inspeccionado los locales donde se venden productos pirotécnicos para comprobar que se ajustan a la legislación vigente y dando cuenta a los Bomberos de los emplazamientos de las hoguerasque han empezado a instalarse en la ciudad, barrios y diputaciones.

Desde la Policía Local se recomienda a los padres que impidan a sus hijos menores comprar o jugar solos con petardos, bombas, cohetes o carretillas. Conviene proteger los oídos de los niños, colocándoles tapones. También hay que tener en cuenta que los artefactos manipulados con fuego pueden causar incendios en el lugar, incluso a distancia. Por último se aconseja mantener a las mascotas en un lugar cerrado y confortable ya que el ruido de las explosiones puede alterarlos.

Hogueras seguras

el Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil también reforzará sus efectivos durante el fin de semana, para inspeccionar el sábado y el domingo unos cincuenta emplazamientos de hogueras en todo el término municipal, cuya instalación es habitual todos los años y han sido comunicadas por la Policía Local. El domingo, auxiliados por un camión y una pala de la brigada de Infraestructuras, procederán a la retirada o reducción de aquellas que entrañen riesgos.

Por la tarde se reforzará el servicio habitual contraincendios con una salida más y otra de retén, para poder hacer frente a los incendios que se puedan registrar, por hogueras o lanzamiento de elementos pirotécnicos.

En este sentido se recuerda que las hogueras no se deben instalar en calles empedradas o asfaltadas. Si se obtuviese un permiso municipal de forma excepcional, se tendrá que extender una capa de arena bajo la hoguera con un grosor mínimo de 10 centímetros y un radio de 2 metros mayor que la misma. La hoguera adecuada debe medir un máximo de 4 metros de altura.

El fuego no debe encenderse con líquidos inflamables. Tampoco deben arrojarse bidones ni espráis para evitar el riesgo de explosión. Para proteger el medio ambiente, no se deben quemar neumáticos ni plásticos, ya que su quema puede provocar altos niveles de contaminación en la atmósfera. Para su correcto apagado, las hogueras deben apagarse con agua o tierra. Es conveniente asegurarse de que el fuego no se pueda expandir o reavivar.

Los bomberos también han recordado una serie de pautas para el correcto uso de petardos y cohetes, como no ponerlos cerca de la cara o el cuerpo, no tirarlos hacia nadie, ni introducirlos en ladrillos o botellas.

En el caso de que se sufra una quemadura, hay que aplicar agua fresca durante 2 ó 3 minutos en la zona afectada, cubrirla con una gasa o trapo limpio e ir a un centro sanitario. Desde Protección Civil, aseguran que es importante no aplicar pomadas ni cremas y que no se arranquen los restos de ropa que hayan podido quedar pegados a la parte quemada. Ante cualquier caso de emergencia, está disponible el teléfono del servicio regional de emergencias 112.