La Semana Santa dispara el turismo en Cartagena con un incremento del 5% respecto al año anterior

La Semana Santa ha dejado un balance excepcionalmente positivo en Cartagena, que ha visto superadas las previsiones más optimistas. La ciudad ha registrado una afluencia masiva de visitantes, lo que se ha traducido en datos históricos tanto para el sector turístico como para la hostelería local.

La concejal de Turismo, Betariz Sánchez del Álamo habla de un incremento de ocupación de un 5 o 6 % respecto al pasado año.

Los bueno datos han sido tanto para el turismo en la ciudad como en la playa, porque el tiempo ha acompañado a diferencia del año anterior, ha recordado la edil.

Un impulso para la hostelería

La presidenta de la asociación de hosteleros Hostecar, Queru Rosique, ha confirmado que ha sido una de las mejores Semanas Santas de los últimos 18 años. Bares y restaurantes han experimentado una actividad frenética, consolidando la campaña como un rotundo éxito para el sector.

Desde el ámbito institucional, la concejal de Turismo, Beatriz Sánchez del Álamo, también ha corroborado los buenos datos. La información aportada refleja el enorme interés que despierta Cartagena como destino turístico durante estas fechas tan señaladas.

La concejal de Turismo y la reprersentante de Hostecar se han referido al turismo durante la presentación de la ruta gastronómica rural Cartagena Oeste, que se celebará del 10 al 16 de abril en los pueblos del oeste del municipio xcon la participación de una quincena de establecimientos hosteleros de la zona.