Segado pide la dimisión de Vélez "ante su demostrada incapacidad para gestionar la llegada inmigrantes"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Joaquín Segado, ha exigido esta mañana la "dimisión inmediata" del delegado del Gobierno, José Vélez, "ante su demostrada incapacidad para gestionar la llegada de inmigrantes con la que está poniendo en riesgo la salud de los murcianos".

Segado ha calificado de "absolutamente desastrosa" la actuación del Vélez al que "se le fugan los migrantes por no anticiparse y prever los efectivos y servicios necesarios para atenderlos ante una situación de pandemia". "No podemos estar en manos de alguien que no ha sabido demandar los efectivos policiales necesarios para controlar con garantías a quienes llegan en patera", ha añadido.

"La voluntad de colaboración del Gobierno regional ha quedado clara poniendo a disposición de la delegación del Gobierno un lugar donde albergar a los migrantes, además de realizales las pruebas necesarias para la detección del coronavirus" ha dicho el portavoz del PP en la Asamblea Regional para quien "la cadena falla cuando estas personas se ponen bajo la tutela del delegado del Gobierno que no ha previsto un espacio para acogerlos y atenderlos adecuadamente, ni el refuerzo de efectivos para atender la llegada permanente de pateras".

"Es un asunto tan importante, donde nos jugamos la salud, no se puede improvisar, y el señor Vélez está actuando forzado por los acontecimientos sin ninguna anticipación y previsión y, por tanto, debe abandonar su cargo y dejar paso a otra persona más capacitada", ha incidido Joaquín Segado.