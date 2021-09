Segado: "La ministra tiene la llave de los vertidos al Mar Menor, pero no la cierra"

El presidente del Partido Popular de Cartagena, Joaquín Segado, ha asegurado, durante una reunión de afiliados celebrada en El Algar, que "es la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la que tiene la llave para cerrar los vertidos al Mar Menor a través de la Rambla del Albujón, pues sabe que solo se detendrá la contaminación a la laguna interceptando el agua con nutrientes".

"La ministra tiene la llave de los vertidos al Mar Menor, pero no la cierra. No se han dado razones técnicas para justificar la paralización del Plan Vertido Cero; y si no hay razones técnicas, solo puede haber razones ideológicas o partidistas", denuncia.

"Hay que recordar que la ministra lleva tres años en el cargo, no puede aparecer después de cada catástrofe diciendo que va a estudiar qué hacer".

Acompañado de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, han celebrado un acto con afiliados 'populares' en la diputación algareña para actualizar la información sobre el estado del Mar Menor e informar de las acciones que se van a poner en marcha desde el Ayuntamiento y la Comunidad para la recuperación del Mar Menor.

Actuaciones que pasan, defienden, porque tanto el Ayuntamiento como la Comunidad "soliciten al Ministerio autorización para la retirada de secos y fangos mediante un convenio, cuyo borrador se remite hoy a Madrid, que permita actuar en la retirada de lodos, fangos y secos en las playas cartageneras de Los Nietos y Los Urrutias".

La alcaldesa ha asegurado que "queremos superar el debate de las competencias en el Mar Menor, y lo que reclamamos es capacidad para realizar nosotros mismos todas las actuaciones que necesita de forma urgente la laguna".

"Queremos empezar con los fangos y secos, que son un problema específico que tienen nuestras playas del sur del Mar Menor. En el Ayuntamiento preparamos un pliego para contratar el proyecto de retirada con fondos municipales pero, finalmente, el presidente de la Comunidad ha dicho que el Gobierno regional se encargará de financiarlo".

Arroyo ha asegurado que el Ayuntamiento "reforzará la limpieza durante los 365 días, tal y como nos piden los vecinos, y colaborará para que la Comunidad pueda asumir las acciones que están en los planes pero no se han ejecutado".