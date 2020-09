Segado apela a la estabilidad política y a los grandes acuerdos para afrontar los efectos de la crisis

El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea apelará, ante el nuevo curso político que arranca, a la necesidad de una estabilidad política de responsabilidad que impulse grandes acuerdos que permitan a la Región de Murcia afrontar con mayores garantías los efectos de la crisis sanitaria, informaron fuentes del partido en un comunicado.

El portavoz del PP, Joaquín Segado, ha resaltado que su formación "marcará, aún más, una etapa de diálogo y búsqueda de consenso constante porque, entendemos, que la Región merece que los partidos políticos alcancemos amplios acuerdos para ofrecer una respuesta efectiva ante la difícil situación actual derivada de la pandemia".

Para el diputado cartagenero, el curso que se inicia "debe de ser el escenario que cimiente los amplios consensos sobre la base de los programas e ideas".

"La sociedad nos pedía grandes acuerdos y con la aprobación de la Ley Integral del Mar Menor conseguimos demostrar que, a pesar de las diferencias ideológicas, podíamos ir de la mano en la recuperación del Mar Menor y dotarlo de una ley que recibió un amplio respaldo de todos los grupos políticos en la Asamblea", ha indicado Segado.

No obstante, ha resaltado que este acuerdo "no es óbice para que no sigamos exigiendo con contundencia la implicación del Gobierno de España.

En este sentido, ha insistido en que "ahora más que nunca es necesario poner en marcha las actuaciones del Plan de Vertido Cero, porque será lo que realmente salve al Mar Menor; es un problema de Estado y necesita una solución de Estado".

El portavoz 'popular' ha recalcado que "el Gobierno de López Miras será el dique de contención en la Región, ante la nefasta planificación del Gobierno de España, porque no va a quedar sector económico en pie tras el paso de Sánchez por la Moncloa".

Según Segado, "exigiremos claridad en el reparto de fondos europeos, porque nos tememos que, si Sánchez es el que tiene que decidir el destino de los fondos, sin duda, saldremos mal parados".

El líder del PP ha subrayado que para la recuperación económica es "primordial" que el Gobierno de España "sea contundente y apueste por las infraestructuras que comunican a la Región con el resto del mundo".

"El Corredor del Mediterráneo es una necesidad estratégica para el Puerto de Cartagena y el AVE, cuando la situación se normalice, será, junto con el Aeropuerto Internacional, dos ejes comunicacionales imprescindibles para atraer a miles de turistas a la Región de Murcia", ha concluido.