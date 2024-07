El sector pesquero regional se asfixia con las medidas de Europa

La cofradía de pescadores de Cartagena ha cumplido con su tradicional ofrenda del día de la Virgen de Carmen y ha donado 750 toneladas de pescado fresco a nueve entidades sociales de la comarca. Hace un mes también donaron leche para los niños que no tendrán comedor social este verano. Se acuerdan de quienes lo pasan mal, pero ellos tampoco lo están pasando bien.

La situación con las restrictivas medidas que llegan de Europa está poniendo al límite al sector. Bartolomé Navarro, responsable de los pescadores en la Región, reconoce que solo están contando con el apoyo del Gobierno de la Región. "Salimos de una parada biológica de dos meses y medio y ahora tenemos otra del 15 de octubre al 15 de noviembre y son muchos meses amarrados a puerto. Los pagos, las hipotecas, la comida... y los bancos no entienden de eso".

Es un momento duro. "Estamos agobiados, pero ojalá se cambie la cosa y la Comisión Europea levante la mano en unos años. El Gobierno central no está paliando de ninguna forma el problema".

Los problemas de futuro

O reciben ayuda o ven el futuro negro. "Como no se levante la mano, el futuro es complicado. No llega el relevo porque una persona no puede estar trabajando solo seis meses al año. De los 230 días que se podía faenar, lo han dejado en 130 y qué empresa es viable así ni en mar ni en tierra. Qué chaval joven se va a poner a trabajar en algo que le manda al paro tanto tiempo cobrando 400 euros. Los barcos están capturando mucho más. Llevamos 5000 kilos más que el año pasado, pero la Comisión dice que nuestros caladeros están mal".

Y pone un ejemplo. "La Región tiene 22 arrastreros y solo Santa Pola, 80 y Viilajoyosa, 65. Según los buques deberían ser las restricciones, porque nuestra bahía está perfecta de salud", advierte el patrón mayor.

Cada vez es más el esfuerzo del pescador y el precio que paga el consumidor. "Parece que quieran que la gente tome pescado congelado. Deben bajarle el IVA, porque es una pena que teniendo tan buen pescado en nuestro litoral el consumo ha bajado un 22%. Hay que bajarle el IVA que está en el 10% y dejarlo en 5% e incentivarán la compra".