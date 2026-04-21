El sector pesquero de la Region de Murcia ve 'positiva' la regularización de inmigrantes pero exige formación para poder emplearlos

El sector pesquero de la Región de Murcia considera "positivo" el proceso de regularización de inmigrantes para paliar la falta de mano de obra. Sin embargo, el presidente de la Federación de Cofradías de Pescadores de la Región de Murcia y patrón mayor de Cartagena, Bartolomé Navarro, advierte que sin la preparación adecuada "a la mar no nos sirven mucho porque no vienen preparados". Actualmente, el 45% de los trabajadores del sector con todos los títulos y dados de alta son inmigrantes, a quienes describe como "gente muy trabajadora, muy noble y muy buenas personas".

Formación, la clave para la integración

Navarro subraya que la clave no es solo regularizar, sino que la administración "tiene que aligerar" y ofrecer cursos de formación de manera inmediata una vez los inmigrantes obtengan sus papeles. Para poder embarcar, un marinero necesita las titulaciones de marinero pescador y formación básica, además de un reconocimiento médico en vigor.

Si les damos los papeles, pero luego no sacamos cursos para que esta gente pueda incorporarse a trabajar, entonces no hemos hecho nada" Bartolomé Navarro Presidente Cofradías de Pescadores de Cartagena

Por ello, insiste en que es "muy importante" que, una vez obtengan los permisos de residencia y de trabajo, se abran "vías muy rápidamente para que esta gente se saque los títulos" y se puedan incorporar a trabajar de inmediato. "Si les damos los papeles, pero luego no sacamos cursos para que esta gente pueda sacarlos y se pueda incorporar a trabajar, pues entonces no hemos hecho nada", ha sentenciado.