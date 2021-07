Cartagena acogerá los días 24 y 25 de junio de 2022 el festival Rock Imperium de rock duro, que pretende congregar a 40.000 personas con el único concierto en España de los alemanes Scorpions y el de despedida de los británicos Whitesnake.



La organización ha confirmado también la presencia en Cartagena de Doro, Black Label Society, Amorphis, Avatar, At The Gates, Jorn, Jinger, Midnight, The Dust Coda, Injector y 91 Suite, aunque en total serán más de 40 grupos.



Tendrá lugar en el parque de la cuesta del Batel, donde se instalarán los dos escenarios principales, y en el paseo del puerto, junto al auditorio, donde se dispondrá un tercero para bandas de la Región de Murcia.

La presentación del festival ha tenido lugar en la Cuesta de el Batel con la asistencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo; el director del ICA, José Ramón Palazón; la presidenta de la APC, Yolanda Muñoz; el responsavle de comunicación de Estrella de Levante, Yayo Delgado; y el director del festival, Juan Antonio Muñoz.

El evento musical contará con el respaldo de la emisora Rock FM y del diario La Opinión.

Las entradas salen a la venta ya este miércoles a las 12 horas con una oferta de un cupo limitado de abonos por 95 euros más gastos válida hasta el día 14 a las 23:59 horas.