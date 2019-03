Sánchez visita el Palacio Consistorial y el Anfiteatro en medio de las críticas de la oposición

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha realizado este jueves una polémica visita oficial al Palacio Consistorial de Cartagena, donde ha firmado en el Libro de Oro de la corporación, y a las obras de restauración del Anfiteatro Romano.

Sánchez ha sido recibido por la alcaldesa, Ana Belén Castejón y posteriormente ha saludado a los tenientes de alcalde del Equipo de Gobierno municipal y a los portavoces de los cinco grupos de la corporación. La visita de Sánchez ha obligado a realizar un receso en el pleno municipal que había comenzado a las nueve de la mañana.

El parón plenario apenas ha durado diez minutos y ha sido mientras el presidente firmaba en el libro.

Los partidos de la oposición han criticado el uso "electoralista" que se ha pretendido hacer con la visita y han mostrado su rechazo a alargar el receso mientras ha durado la vista de Sánchez al Anfiteatro Romano. Excepto la alcaldesa y el concejal de Cultura, todos los miembros del Grupo socialista como los de la oposición han continuado con la sesión plenaria presidida por Juan Pedro Torralba.

Los portavoces de los grupos han asegurado que el Pleno no se ha parado durante toda la visita del presidente por las presiones de la oposición. El concejal socialista Manuél Mora ha dicho, por su parte, no entender la postura de la oposición y toda la polémica relacionada con la visita del presidente al Anfiteatro.

Francisco Espejo ha lamentado que “Castejón huya del Pleno a hacer propaganda y no sea capaz de dar la cara ante los cartageneros para resolver sus problemas. Queremos unos dirigentes comprometidos con los ciudadanos y no con las siglas de un partido" En el Pleno, ante la ausencia de la alcaldesa de Cartagena, se ha leído un manifiesto de apoyo a los abogados del turno de oficio que han protestado con pitos y abucheos durante la llegada y salida de Pedro Sánchez del Palacio Consistorial.

El portavoz de MC, José López, ha criticado la "falta de coordinación entre Moncloa y el Ayuntamiento y ha recordado que hasta última hora de ayer la visita al Palacio no estaba incluida en la agenda del presidente.

Por su parte, Manuél Padín, ha dicho que "una persona que está enfrentando al país y que pacta con independentistas, no me merece ningún respeto como persona".

Mientras el Pleno ha continuado en el edificio consistorial, Sánchez se ha desplazado al Anfiteatro Romano, donde ha conocido el estado de las excavaciones y los proyectos de recuperación de este yacimiento ubicado bajo la antigua plaza de toros de la ciudad y en la que el Gobierno central se ha comprometido a participar económicamente.

Sánchez ha seguido las explicaciones de la directora de Patrimonio Histórico y Arqueológico de Cartagena, Mari Carmen Berrocal, quien le ha detallado algunas de las dependencias excavadas, como una cárcel donde se encontraban los gladiadores que salían a la arena.