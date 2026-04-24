San Javier prohíbe las torres de viviendas en su parte de La Manga para impulsar los servicios asociados al turismo

El alcalde de San Javier, José Miguel Luengo, ha anunciado el avance de una modificación de las Normas Subsidiarias de planeamiento, la número 79. Esta nueva norma supondrá la eliminación del uso residencial colectivo y la reducción de la edificabilidad en los suelos que todavía están pendientes de desarrollo en su zona municipal de La Manga del Mar Menor.

Esto significa que "no se construirá una torre de viviendas más en La Manga en el término de San Javier, que va del kilómetro 4 al 19", ha aclarado Luengo. El suelo disponible se orientará a "hoteles, alojamientos turísticos y servicios complementarios al turismo", con una reducción de edificabilidad de casi un 30% en comparación con el plan anterior.

Un nuevo modelo contra la estacionalidad

La modificación propuesta reducirá la presión urbanística en 100.000 m2, pasando de los 416.665 m2 actuales, que permitirían construir otras 4.000 viviendas, a 317.000 m2 que se dedicarán exclusivamente a infraestructuras turísticas. "Tenemos claro que no necesitamos más viviendas, necesitamos más actividad turística y por lo tanto económica durante más tiempo y eso no lo vamos a lograr con el actual modelo urbanístico", ha afirmado el alcalde.

Actualmente, La Manga cuenta con 20.403 viviendas y solo 3.000 personas empadronadas, frente a unas 4.000 plazas turísticas regladas. Según Luengo, "este modelo turístico de La Manga ha dependido hasta hoy de viviendas vacías buena parte del año, por lo tanto considero que sería un error seguir incrementando los desarrollos residenciales que agravan la estacionalidad".

El alcalde ha recordado que La Manga del Mar Menor está desarrollada al 80% y que el 20% restante "no puede seguir insistiendo en la estacionalidad que genera la segunda residencia y lo que esto supone para la estabilidad de los servicios tanto públicos como privados, bares, restaurantes y comercios". La decisión, ha añadido, está "basada en el interés general" y respaldada por un informe técnico y jurídico que protege al consistorio.

Más turismo para un mayor retorno económico

José Miguel Luengo ha defendido el uso turístico del suelo por su mayor aportación en términos de actividad, empleo y retorno económico. "Un desarrollo turístico ordenado y planificado genera una demanda constante de servicios, restauración, comercio, mantenimiento, ocio y transporte, mientras que el uso residencial, especialmente cuando se orienta a segunda residencia, produce una ocupación intermitente y una menor actividad económica", ha detallado.

El objetivo es paliar la actual escasez de plazas hoteleras, que excluye a La Manga de los principales touroperadores. Con el nuevo modelo se podría aspirar a tener en torno a 16.000 plazas de hoteles o apartamentos turísticos, además de las viviendas que puedan convertirse al uso turístico.

Finalmente, Luengo ha invitado a los propietarios de las parcelas a dirigir sus expectativas "hacia un sector que ayudará a mejorar La Manga del Mar Menor y a generar más oportunidades durante todo el año".