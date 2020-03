Si sabes coser puedes ayudar a hacer mascarillas para combatir el coronavirus

El Ayuntamiento de San Javier pide ayuda a los ciudadanos que quieran colaborar a elaborar material para los sanitarios, concretamente las mascarillas que tanto se necesitan en estos días para combatir el coronavirus. Buscan gente que que sepa coser y que quiera invertir parte de su tiempo en poner su granito de arena a la lucha y más aprovechando el confinamiento. Ellos se encargarán de hacer llegar el material a sus hogares y de darles una copia del tutorial que han realizado en el hospital de la Arrixaca. Están pasando el mensaje por las redes sociales, porque así darán con las personas que sean capaz de colaborar en este proyecto. Estas son las indicaciones que también junto al ejemplo están facebook.

�� ¿Sabes coser? Ayúdanos, el Ayuntamiento de San Javier pone a tu disposición el material para confeccionar mascarillas ��

¡Ayúdanos contra coronavirus!

Mira el tutorial que han realizado en el hospital Virgen de la Arrixaca

Llama al Llamar al teléfono 687723965 y os tomarán nota, o enviar correo a

cultura@sanjavier.es indicando Nombre y apellidos

Número de teléfono

Dirección.

Gracias !!!

#QuédateEnCasa

Se trata de una forma de colaborar mientras se permanece en casa que es vital para evitar la propagación del coronavirus. Además, solo hay que salir para lo imprescindible y el que no cumpla esas medidas se enfrenta a importantes multas económicas más saber que no se está colaborando e evitar males mayores. Si algún interesado desea colaborar solo deben ponerse en contacto con esos datos y podrá fabricar mascarillas que son fundamentales para muchos trabajos y especialmente el sector sanitario. Hay que recordar que si no se tiene el coronavirus o una enfermedad previa no necesitan usarla.