La rotura de una tubería obliga a cortar la principal arteria de la ciudad

El tráfico sigue cortado en el Paseo Alfonso XIII, a la altura del colegio de Carmelitas por la rotura de la junta de unión entre unas tuberías de agua potable. Los técnicos del Ayuntamiento de Cartagena y de la concesionaria del agua, Hidrogea, están evaluando que la rotura no haya afectado al subsuelo por la presión del agua y no haya riesgos para el tráfico.

"En un primer momento se pensó que era una de las tuberías principales de agua potable. Pero la rotura fue en una junta entre dos tuberías. Anoche se reparó. Ya está en funcionamiento, y ahora lo que se está haciendo es sanear el hundimiento que produjo el agua. Se va a reasfaltar la zona para dejarla perfecta. Esperamos recuperar el tráfico en esta zona para el fin de semana" ha declarado Diego Ortega, concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento de Cartagena



La Policía Local mantiene cortado el tramo afectado por la rotura y los coches no pueden acceder a la Plaza de España desde el Paseo Alfonso XIII. Sí los que entran desde la Alameda de San Antón. La Policía está realizando cortes preventivos y desviando el tráfico por las calles Juan Fernández y Príncipe de Asturias. El corte de tráfico se mantendrá hasta que se haya recuperado la zona con total seguridad, y no haya peligro en la circulación.



LÍNEAS DE AUTOBÚS AFECTADAS



Las líneas de autobús afectadas son la 4, 5, 6, 7, 14 y 24. La única parada que se ha suprimido es la de Adoratrices. Se está desviando el servicio por Juan Fernández a Reina Victoria y de ahí a la Alameda de San Antón para que vuelva a la plaza de España y que sea sólo la parada de Adoratrices la que no tenga servicio.