Rose Black busca un hueco en los hogares de Cartagena

Escribir a cuatro manos no parece algo sencillo, sin embargo Ana Ballabriga reconoce que a ella lo de escribir sola no le motiva. Es la quinta novela que escribe junto a David Zaplana. Nos visitó para hablarnos de 'Soy Rose Black', pero queríamos conocer un poco más de la creación de ésta y de sus anteriores novelas. Tras el sol de Cartagena, la primera, sigue vendiéndose. Morbo gótico, Ningún escocés verdadero y La paradoja del bibliotecario ciego le siguieron en el mercado.

Once años después el primero sigue en listas de los más vendidos. No es un camino sencillo. "Hay muchos escritores. Es difícil tener visibilidad. Hay muchos lectores, pero se escribe mucho. Está resurgiendo la lectura entre los jóvenes, aunque lo de retarse para leer tantas novelas al año no es lo mío. Leer debe ser un placer, porque de la otra forma se hace una lectura sin complicaciones y se escogen libros más ligeros y no aportan tanto. Aunque cada lector pasa etapas, unas en las que buscas alimento y reflexionar y otras solo evadirte", nos dice Ana.

Hay que encontrar el libro ideal para cada uno. "Hay veces que no conectas con un libro, pero otro aviva tu espíritu lector. Leer se puede contagiar con el ejemplo. Si tus hijos ven que lees, seguramente leerán".

Ana y David se conocieron en Valencia en la etapa de estudiantes y desde entonces escriben en equipo. "Surgen las ideas desde que nos conocimos. Tuvo una idea y le ayudé. Entre horas de estudio y perdiendo horas de sueño, tejimos la primera novela y ha sido un proceso muy natural. Me gusta compartir ese mundo con mi marido. La clave es hablar mucho.A veces las ideas surgen de cosas muy tontas. La parte de hablar es muy larga y luego ya escribimos las tramas". Se reparten el trabajo desde el principio.Reconocen que antes discutían más,ahora hay diálogo y bien común.Les va bien, aunque el camino no es sencillo.

"Haymucho trabajo y esfuerzo, peroyo soy feliz con la novela en la cabeza. Me refugio en la esa parte de la mente cuando tengo algún momento malo. Es mi paraíso. Pensar en la siguiente escena me ayuda. Todo tiene su momento. La promoción es divertida también. Participas en festivales de novela y conoces otros escritores y ves sus procesos y eso me anima. Lo más importante, con el libro en la calle recibes las sensaciones de los lectores y es muy gratificante", indica la novelista.

Rose va a dar mucho que hablar y que escribir. "Le tengo mucho cariño. Es el inicio de una saga, aunque cada libro tiene su trama y concluye. Rose Black es una abogada que vive en Ibiza. La trama comienza cuando cumple 40 años. En la fiesta se da cuenta de que ha tocado techo, Tiene un novio italiano, tres amigas incondicionales y un buen trabajo, pero le falta algo. Una clienta quiere hacer un seguimiento a su marido y el detective está de vacaciones. Ella que quería ser detective y había estudiado para eso, decide llevar el caso.

A priori, parece sencllo, pero se va complicando. Lo saca adelanten gracias a un taxista murciano que reside en Ibiza y que a veces cree que le tima y otras le ayuda. Luego, está el misterio de Álex. Un novio que desapareció hace 20 años. Habían quedado a cenar y nunca más supo de él. Y ahí, aparece un personaje que la desestabiliza. Marc Lobo que es policía que llevará esa investigación. Misterio, pasión, amor y comedia. Un buen cocktail literario para que se le haga un hueco en la biblioteca de cada casa. Ya está disponible en las librerias y en las plataformas digitales.