Los romeros de San Ginés de la Jara pasean con orgullo y devoción al Patrón de Cartagena en una emocionante romería

El calor no ha frenado a la Hermandad de Romeros de San Ginés de la Jara, patrón de Cartagena, en una romería especial, emotiva y festiva que se inició a primera hora de este sábado con una misa en la Basílica de la Caridad.

En el exterior esperaban las carretas que como cada año han sido bendecidas por el capellán Lázaro Gomariz, que este año deja la parroquia, aunque los dirigentes de la Hermandad le han hecho capellán de honor para que siga ligado eternamente al Santo.

Toda la comitiva se ha desplazado por las calles de Cartagena hasta la iglesia del barrio de San Ginés, epicentro de los actos en torno al patrón que van a proseguir hasta el próximo lunes con la misa y la procesión.

un día lleno de emociones

Tras una oración sencilla y otra ofrenda de flores, ha sido el turno de cargar las pilas con un chocolate con bollos para iniciar el camino, con la primera parada en la Ermita de la Aparecida donde se ha realizado otra ofrenda de flores ante la Virgen de los Dolores.

Allí los romeros han disfrutado de unas buenas viandas y han reemprendido camino llenos de fuerzas y con la ilusión a tope de ir paseando y luciendo la imagen viajera del patrón de Cartagena. Siguiente parada en Roche. Allí han compartido una paella tras rendir visita a la Virgen de los Dolores.

En los Camachos se ha realizado la ofrenda a la Virgen de la Concepción y el protagonista gastronómico ha sido un refrescante granizado que con las fuertes temperaturas ha sabido a gloria, camino ya de El Algar y con destino final en el campamento de los romeros con una tarde-noche larga de actividades para la diversión y los homenajes al patrón.

Mañana seguirán los honores a San Ginés con los actos en la parroquia, incluida la ofrenda de flores y frutos. Organizado por la cofradía tendrá lugar el pregón y ya el lunes, misa y procesión en el día del Santo.