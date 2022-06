El Rock Imperium podría dejar un impacto económico en Cartagena por encima de los diez millones de euros

Todo a punto para el inicio del Rock Imperium Fest. Cartagena se convierte en sede de miles de aficionados al rock y al heavy metal este fin de semana, con la primera edición de un festival que ha vendido el 80 % de su aforo, reunirá a casi 40.000 espectadores desde el 23 al 25 de junio en tres escenarios distintos, y que acoge a figuras como Scorpions, Europe o Whitesnake. Todo comienza este jueves con una noche de celebración por el solsticio de verano, la llamada Litha Night en las culturas nórdicas.



El recinto del festival estaba esta mañana de miércoles, 22 de junio, terminando el montaje creado para la ocasión, que ha sido visitado por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño, la presidenta de la Autoridad Portuaria, Yolanda Muñoz, el director general del ICA, Manuel Cebrián, el director de comunicación de Estrella de Levante, Yayo Delgado, el director del festival, Juan Antonio Muñoz, y demás autoridades y patrocinadores del evento.



"Cartagena entra en el circuito de los grandes festivales internacionales. Hemos creado un gran evento musical con una producción que tiene la calidad de los mejores festivales del mundo. Va a hacer falta el trabajo de 500 personas para que este evento salga adelante, y un gran esfuerzo de organización para garantizar tres días de festival en tres escenarios distintos y con 43 bandas, 30 de ellas internacionales" ha indicado la alcaldesa Noelia Arroyo tras ver el montaje del festival.



"Vamos a proyectar la imagen de Cartagena hacia el exterior. Hay 50 medios de comunicación acreditados y lo que aquí ocurra será seguido por miles de personas en todo el mundo" añadió Arroyo.



"Del impacto económico hablaremos más adelante, ya que se está haciendo un estudio riguroso por la Universidad Politécnica de Cartagena, pero todos los hoteles están llenos. Viene a Cartagena público de Estados Unidos, Japón, Nueva Zelanda, Brasil, Rumanía... y de todas las comunidades de España" amplió la alcaldesa.



Tras Arroyo, el consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, Marcos Ortuño declaró: "La importancia que el turismo de festivales tiene para la Región de Murcia se demuestra con datos. Antes de la pandemia nos visitaron por este motivo de 210.000 turistas que gastaron más de 24 millones de euros. En total el 15% de los visitantes que recibió la Región en 2019".



"Dentro de la Región es el evento más importante, posiblemente el más grande, acorde a las exigencias de los grupos que vienen. Hemos tenido que traer material de Holanda y Alemania porque en España no lo había. Es un despliegue técnico de primer nivel" ha declarado el director del festival, Juan Antonio Muñoz.



"Desde esta primera edición Cartagena se sitúa en el top de festivales de rock y heavy metal. El festival ha venido para quedarse y este sábado ya anunciaremos un cabeza de cartel para la próxima edición" ha añadido Muñoz.



LITHA NIGHT



Las puertas de esta primera edición de Rock Imperium Festival se abrirán el día 23 de junio de 2022 en una noche de celebración por el solsticio de verano, la llamada Litha Night en las culturas nórdicas. Será una noche previa al festival con las actuaciones de Myrkur y Moonsorrow.



Esta tradición eminentemente nórdica encuentra en la noche de San Juan un espejo en el que mirarse. Lo hace con la presencia de dos formaciones que aúnan en su música todo el espíritu de lo que podría ser una noche irrepetible en el Escenario Paseo del Puerto (junto Auditorio el Batel) ycuyas entradas cuestan 20 €.



La noche comenzará con Moonsorrow. Con más de 25 años de trayectoria, la formación finesa son una de las bandas más representativas del Pagan/folk metal, siempre con una recurrente base de black metal que hierve en cada uno de los temas de su último trabajo 'Jumalten Aika'.



Por su parte, la voz de la cantante y multiinstrumentista danesa Amalie Bruun y su proyecto Myrkur se encargará de avivar el fuego de las almas en esta Litha. Si bien Myrkur comenzó como un proyecto que hundía sus raíces en una suerte de black metal etéreo, la dirección de su último, delicadísimo y mágico trabajo titulado “Folkesange” (Canciones Populares) abandona toda estridencia para sumergir al público en un inolvidable recorrido por la tradición sonora de los países nórdicos mediante un folk construido a base de instrumentos tradicionales escandinavos.



Litha Night es la fiesta de presentación de Rock Imperium Festival pero debido al aforo del recinto y no formar parte del festival en sí, la entrada tendrá un precio de 20 € (más gastos) para todo aquel que quiera acudir, tanto si tienes abono como si no.



CORTES DE CALLE



Para la correcta celebración del festival durante la jornada del jueves se cortará al tráfico desde las 16:00 horas los alrededores del recinto: carretera El Batel, desde la plaza Bastarreche, hasta parte del Paseo Alfonso XII. Esos mismo cortes se realizarán viernes y sábado, desde las 12:00 horas, hasta el final del festival, previsto para las 04:00 h.



PARKING DISUASORIO



El festival ha montado un parking disuasorio para unos 3.500 coches en el Eroski. Aparcamiento que estará conectado con el recinto del Rock Imperium a través de autobuses lanzadera que cada 20 minutos hacia el festival y también para la vuelta. El parking es gratuito, y el autobús costará 1 € por trayecto. El jueves el servicio de los autobuses lanzadera estará desde de las 17 h. hasta las 00:20 h. Viernes y sábado, desde las 10:00 hasta las 04:20 h.