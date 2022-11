El Rock Imperium Fest de Cartagena acogerá el último concierto en España de KISS

La icónica e influyente formación estadounidense KISS, una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, ofrecerá su despedida de los escenarios con una fecha única en España y lo hará en Rock Imperium Fest, en Cartagena. Un festival donde además estarán Deep Purple, Helloween y Europe.



Durante el 23, 24 y 25 de junio Cartagena volverá a llenarse de rock y heavy metal. Por el recinto situado en la Cuesta de El Batel, que esta edición será ampliado, pasarán 51 bandas, en las que también estarán Lordi, Blind Guardian, The Night Flight Orchestra o Stratovarius.



La programación fue presentada este miércoles, 30 de noviembre, por la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, y el director del festival Juan Antonio Muñoz.



"Con Kiss el Rock Imperium va a dar un salto exponencial. Este concierto va a ser un hito en la historia de la música de nuestra ciudad. Una de las bandas más importantes de la historia del rock va a estar en Cartagena. Una banda imprescindible para los amantes de la música, que hará su único concierto en España, dentro de su última gira" ha señalado la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo.



"Una banda que es fantasía, colorido, pirotecnia, éxito, triunfo. En sus conciertos destaca la espectacularidad de sus montajes escénicos, y nosotros vamos a trabajar duro junto a la producción del festival para que el último concierto de Kiss sea inolvidable para todos" añadió Arroyo.



Tras la alcaldesa de Cartagena, atendió a los medios de comunicación el director del festival, Juan Antonio Muñoz, que desgranó la programación de esta edición, que estará formada por 51 grupos que se distribuirán en los tres días de festival.



A los ya anunciados Deep Purple y Helloween, y tras dar a conocer que el gran cabeza de cartel de esta edición será KISS, Muñoz dio a conocer que: "Dueños de algunos de los temas más grandes en la historia de la música, Europe fueron sin duda una de las bandas que conquistó nuestros corazones en la pasada edición, y volverá a hacerlo este 2023 con himnos inagotables que ya pertenecen al imaginario colectivo como 'Carrie', 'Rock The Night' o 'The Final Countdown'".



A los suecos Europe se suman los gigantes del power metal Blind Guardian y los finlandeses Stratovarius, el hard rock de los estadounidenses Skid Row o el supergrupo (Portnoy/Sheehan/Kotzen) The Winery Dogs.



Rock Imperium también contará con la participación de Lordi, los herederos del glam rock más auténtico elevándolo a la estratosfera con su histórica victoria en la edición de Eurovisión 2006. La exquisita propuesta de los suecos The Night Flight Orchestra o el irrenunciable metal progresivo de Evergrey también se suman al cartel, así como los explosivos Metalite o Chez Kane.



Por el festival pasarán además Angel Witch o Tygers of The Pang Tang, cuya influencia preparó el terreno para el desarrollo de nuevos estilos como el thrash o el speed metal. También serán legión los abanderados del metal progresivo Soen, o las estrellas del hard rock H.E.A.T. Leo Jiménez encabeza un elenco espectacular del mejor metal patrio con Ciclon, Jolly Joker, Rise To Fall, Elure, The Black Tree y Skull Mania.



Pero Rock Imperium Festival 2023 no se expandirá sólo en tiempo y cartel. También lo hará en espacio, con un recinto que gozará de una sustancial ampliación de cara a esta nueva edición.



Rock Imperium Fest está coorganizado por Madness Live y el Ayuntamiento de Cartagena y cuenta con los patrocinios del Gobierno de la Región de la Región de Murcia, la Autoridad Portuaria de Cartagena y Estrella de Levante.