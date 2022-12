El Rock Imperium de Cartagena distribuirá las bandas en tres días de festival

El Rock Imperium ha dado a conocer la distribución de bandas y ha puesto a la venta las entradas de un día. La primera jornada tendrá lugar el viernes 23 de junio de 2023 y estará encabezada por la tríada más icónica del 'power metal', Helloween, Blind Guardian y Stratovarius.

El sábado 24 de junio el festival estará encabezado por Deep Purple y Europe, para finalmente el domingo día 25 celebrar la mayor fiesta del rock que jamás ha vivido la ciudad gracias a Kiss.

La icónica e influyente formación estadounidense y una de las bandas de rock más grandes de todos los tiempos, ofrecerá su despedida de los escenarios con una fecha única en España y lo hará en Rock Imperium Fest, en Cartagena.

Por el recinto situado en la Cuesta de El Batel, que en esta edición será ampliado, pasará un total de 51 bandas, entre las que también destacan Lordi y The Night Flight Orchestra.

En concreto, el viernes 23 de junio actuarán Helloween, Blind Guardian, Stratovarius, Steve'n'Seagulls, Saratoga, Evergrey, Tygers Of Pan, Tang, Rotting Christ, Misery Index, Venus 5, Alae noctis, Angel negro, Ciclon, Fixation, Headon , Jolly joker y Secret sphere.

El sábado 24 de junio será el turno de Deep Purple, Europe, H.e.a.t., Soen, The Night Flight Orchestra, Suffocation, Metalite, Crisix, Chez Kane, The Big Deal, Lepoka, DWEF, Bloodhunter, Cryptosis, Iron Curtain, Skullmania y The Black Tree.

Finalmente, el 25 de junio tocarán Kiss, Skid Row, The Winery Dogs, Lordi, Nestor, Angel Witch, Leo Jimenez, Aborted, Spirit Adrift, Nordjevel, Death &, Legacy, Elure, Rainover, Redshark, Rise to fall, Salduie y Siska.