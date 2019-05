El retrato de Peñalver acompaña ya a los del resto de presidentes de la Asamblea Regional

El retrato oficial de la primera presidenta de la Cámara autonómica, Rosa Peñalver, luce ya en la galería que antecede al Salón de Plenos de la sede parlamentaria, junto a las pinturas que recuerdan a sus predecesores Carlos Collado, Manuel Tera, Miguel Navarro, José Plana y Francisco Celdrán.

La presidenta de la Asamblea y el autor de la obra, Pedro Diego Pérez Casanova, han sido los encargados de descubrir y presentar el retrato, aunque días antes Peñalver enseñó el cuadro a los funcionarios y trabajadores de la Casa para "agradecer su sentido de la Institución, la entrega y profesionalidad con la que se han adaptado al mayor volumen de trabajo y exigencia que ha supuesto el Parlamento plural y diverso de esta IX Legislatura".

El retrato, en el que se aprecia a la presidenta Rosa Peñalver de medio cuerpo, en diagonal y mirando de frente, se recrea su toma de posesión. "He querido plasmar la fuerza de la presidenta y su vocación de servicio a la ciudadanía, que ya se advirtió en el juramento de su cargo, cuando giró la mesa para hacerlo de cara al público que llenaba el Patio de las Comarcas. Fue la primera mujer y también la primera en girar la mesa. Es un gesto histórico hacia el pueblo que había que recoger".

Rosa Peñalver ha elegido estar de pie porque "el poder no te lo da el sillón, si no la Constitución, que recoge los derechos, deberes y libertades por los que nos regimos". Así, su mano descansa firme sobre la Carta Magna, como "incansable defensora de estos principios", mientras que su amplia sonrisa y la mirada transparente hablan de una "política afable, comprometida, que intenta aportar soluciones a los grandes retos sociales", ha explicado el autor del retrato.

La obra de Pérez Casanova forma parte de la colección de instituciones tales como el Ayuntamiento de Cartagena, Cámara de Comercio Industria y Navegación de Murcia, Fundación Cajamurcia, Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Hospital de Santa Lucía y de otras instituciones por el territorio nacional.