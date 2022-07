La retirada de 12.000 toneladas de algas mantiene estables los parámetros del Mar Menor

En lo que va de año se han sacado del Mar Menor 12.265 toneladas de algas, siete veces más de las retiradas en todo 2021, una medida que está siendo trascendental para mantener los niveles de transparencia y de oxígeno en valores de normalidad y cierta estabilidad.



Así lo ha explicado en rueda de prensa el portavoz del Comité de Seguimiento del Mar Menor, Emilio María Dolores, que ha insistido en la importancia de seguir quitando esas algas para evitar que se acaben pudriendo, lo que no solo genera más fangos en las orillas de la laguna salada, sino que se convirte en nutrientes que regresan a la columna de agua.



Con esta retirada de algas se han sacado de la laguna salada el equivalente a 225 toneladas de nitrógeno y 8,51 toneladas de fósforo, lo que a su vez equivale al 25 y el 30 por ciento respectivamente de la cantidad de esos componenetes que aportan las entradas de agua por la rambla del Albujón.



La situación de esos aportes, cuyo freno es esencial para mejorar la situación del ecosistema, ha recordado, ha mejorado en las últimas semanas gracias a la puesta en marcha del sistema de bombeo, que había sido interrumpido.



Así, el ritmo de entrada de agua dulce por la rambla es actualmente de 211 litros por segundo de media, mientras que a lo largo de todo el año la media ha sido de 433 litros por segundo, por lo que los aportes se han reducido en un 48,8 por ciento.



No obstante, las aportaciones de agua contaminada a través de esa rambla siguen siendo muy elevadas: en lo que va de año han entrado por esa vía casi 7 hectómetros cúbicos de agua dulce, un 54 por ciento más del volumen que entró en todo 2021.



Por esa vía ha entrado ya en estos primeros seis meses de 2022 un 36 por ciento más de nitrógeno que en todo el año pasado y las entradas de fósforo se han multiplicado por 3,13 con respecto a ese ejercicio.



En cualquier caso, actualmente los niveles de oxígeno son de “tranquilidad”, ha señalado, y se sitúan en los 6,35 miligramos por litro, lejos de la situación de hipoxia (por debajo de 4 miligramos por litro).



En la última semana, ha dicho, se ha monitoreado todo el perímitro de la laguan y se han tomado 338 medidas de oxígeno, de las que solo 3 aportaron valores medios por debajo de los 4 miligramos por litro.



No obstante, María Dolores ha subrayado que “no se puede ser optimista desbordado” porque el ecosistema del Mar Menor “cambia muy rápidamente” y parámetros como la temperatura del agua, que ahora se sitúa en 28,18 grados de media, van a aumentar en las próximas semanas y afectan directamente al aumento de los nutrientes y la reducción de oxígeno que genera los episodios de anoxia.



En cuanto al resto de parámetros, la turbidez se sitúa actualmente en 1,14 FTU, una cifra mejor que la registrada la semana anterior (1,42 FTU), mientras que clorofila registra valores medios de 0,59 miligramos por litro, un valor positivo que permite que el color de agua no sea verdoso.



Han mejorado asimismo los valores de la salinidad, que se sitúan en 41,31 PSU, entre 3 y 4 puntos por encima de la que tiene el Mediterráneo, aunque lejos todavía de los valores que había en 2018, cuando la media era de 45,31 PSU.



En cuanto a las medidudas, la densidad en general es baja en toda la laguna, excepto en las zonas de Mar de Cristal, Islas Menores y Los Alcázares, donde la presencia es más elevada.



En base a todos estos datos, además de insistir en la necesidad acuciante de cortar las llegadas de agua contaminada por la rambla del Albujón y de rebajar el nivel freático del acuífero cuaternario, el Comité de Seguimiento ha pedido al Ejecutivo que valore la retirada de lodos y fandos en algunas zonas concretas, como ya está haciendo el Ayuntamiento de Cartagena, que ha propuesto diez puntos comprendidos entre las zonas de Los Urrutias y Los Nietos.