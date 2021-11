Responsables de siete universidades indias y nepalíes se forman en internacionalización en la UPCT

Responsables de internacionalización de cinco universidades indias y dos nepalíes han iniciado hoy en Cartagena un mes de formación impartido por el servicio de Relaciones Internacionales de la UPCT para impulsar la apertura al exterior de estos centros educativos asiáticos, que participan junto a la Politécnica y la portuguesa Universidade de Aveiro en el proyecto con financiación europea InterNepInd.

“El objetivo es la capacitación de los responsables de estas universidades para apoyar la creación de estructuras de internacionalización en estos centros, donde no cuentan con oficinas de relaciones internacionales”, explica el vicerrector Juan Ángel Pastor, quien ha recibido al grupo esta mañana en la Escuela de Telecomunicación de la UPCT.

En este proyecto europeo de cooperación, iniciado antes del estallido de la pandemia de Covid-19, participan las universidades indias Nalla Malla Reddy Engineering College, VES Institute of Management Studies and Research, Shantaben Manubhai Patel School of Architecture, Sarvajanik College of Engineering and Technology e Indubhai Parekh School of Architecture. Así como la Nepal Engineering College y la Sagarmatha Engineering College del país vecino. El título y código del proyecto es ‘A step Forward in the internationalisation of Higher Educations Institutions in Nepal and India. InterNepInd’ (310303-EPP-1-2019-ES-EPPKA2-CBHE-JP).

Además de este proyecto, la UPCT coordinada otros similares de cooperación con países asiáticos, como el B+NESDG para promover la inclusión en Bután y Nepal, impulsando la mejora en las condiciones de acceso y de equidad a la universidad, o el proyecto MAKING 4.0 para modernizar la formación a los trabajadores de la industria maderera en Malasia.