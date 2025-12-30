Un respiro para los pacientes con cáncer de Mazarrón: así es el nuevo espacio que les acogerá en Cartagena

El alcalde de Mazarrón, Ginés Campillo, ha respaldado un proyecto de excelencia social y sanitaria que beneficiará directamente al municipio en el Hospital Santa Lucía de Cartagena. Con este motivo, el alcalde ha mantenido una reunión con Javier Pérez Pallarés, presidente de la Fundación Dr. Pérez Pallarés, y Carlos Díaz Beltrán, miembro de su equipo, para abordar una iniciativa que busca mejorar la atención y el acompañamiento de personas con cáncer y sus familias.

Respira la Vida nace con la vocación de ser un cálido abrazo a los enfermos de cáncer y sus familiares en un duro momento.

Una respuesta a una alta incidencia

Durante el encuentro se ha destacado que este proyecto tendrá un impacto especialmente positivo en Mazarrón, un municipio con una elevada incidencia de casos oncológicos. Sus vecinos deben desplazarse con frecuencia hasta Cartagena para recibir tratamientos médicos, lo que supone un gran desafío para muchos de ellos.

Muchos de estos pacientes y sus familiares pasan largas horas fuera de casa y, en ocasiones, su estado de salud o las dificultades de transporte les impiden regresar a su domicilio en el mismo día. Para paliar esta situación, el proyecto contempla la creación de un espacio de acogida dentro del hospital, diseñado para reducir el desgaste físico y emocional que supone afrontar los tratamientos lejos del hogar.

Un espacio para el bienestar

Las instalaciones contarán con una sala de estar equipada con sofás, biblioteca y televisión, además de baños adaptados. También se habilitará una zona específica de apoyo emocional, que incluirá despachos para atención individual y salas para talleres de relajación, mindfulness y encuentros grupales, fomentando el bienestar y el apoyo mutuo.

El alcalde de Mazarrón ha señalado el alcance de la iniciativa: "aunque el proyecto se desarrolla en Cartagena, sus beneficios llegan directamente a nuestros vecinos. Muchos pacientes oncológicos de Mazarrón y sus familias encontrarán aquí un lugar de apoyo, cercanía y acompañamiento en momentos muy difíciles".

Aunque el proyecto se desarrolla en Cartagena, sus beneficios llegan directamente a nuestros vecinos" Ginés Campillo Alcalde de Mazarrón

Por su parte, el presidente de la Fundación Dr. Pérez Pallarés ha explicado que "el objetivo es crear un entorno humano que complemente la atención sanitaria y ponga a las personas en el centro". Además, ha subrayado que "el apoyo de ayuntamientos como el de Mazarrón es clave para que este tipo de iniciativas lleguen a quienes más lo necesitan".

El objetivo es crear un entorno humano que complemente la atención sanitaria y ponga a las personas en el centro" Javier Pérez Pallarés Creador del proyecto Respira la Vida

Desde el Ayuntamiento de Mazarrón se valora muy positivamente este proyecto, no solo por la mejora que supondrá en la calidad de vida de los pacientes oncológicos del municipio, sino también por el ejemplo de colaboración entre instituciones y entidades sociales para dar una respuesta real y solidaria a necesidades existentes.