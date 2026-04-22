Rescatan una patera con 24 migrantes frente a las costas de Cartagena
La embarcación, en la que viajaban dos menores de edad, ha sido interceptada a trece millas de la ciudad portuaria por la Guardia Civil
Cartagena - Publicado el
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El Servicio Marítimo de la Guardia Civil ha rescatado este miércoles a los 24 migrantes que viajaban a bordo de una patera localizada frente a las costas de Cartagena. Según han confirmado fuentes de la Delegación del Gobierno, todos los tripulantes, entre los que se encuentran dos menores de edad, son varones y se encuentran en buen estado de salud.
Dispositivo de rescate
La embarcación ha sido interceptada por una patrullera de la Guardia Civil a unas trece millas de Cartagena. Tras ser localizados, la nave de rescate ha remolcado la patera hasta el puerto de Cartagena, donde esperaba un dispositivo de Cruz Roja para prestar la primera atención sanitaria a los llegados.
Una vez finalizada la asistencia sanitaria, los migrantes han sido puestos a disposición de la Policía Nacional. Desde allí, se ha gestionado su traslado al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) ubicado en también en Cartagena.
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