Ante el repunte de la gripe, el área de salud de Cartagena habilita un día de vacunación sin cita

El Área de Salud de Cartagena ha organizado para el sábado 20 de diciembre una jornada especial de vacunación sin cita previa en los centros de salud. Los usuarios podrán vacunarse frente a la gripe o covid en horario de 8.00 a 15.00. Puede acudir cualquier persona que lo desee y que tenga tarjeta sanitaria a cualquier centro de salud de los municipios de Cartagena, La Unión, Fuente Álamo y Mazarrón que forman el Área 2.

Así lo ha comunicado la gerencia sanitaria de Cartagena con el reto de seguir aumentando las coberturas en una época donde se está produciendo un repunte importante de casos de gripe.

El objetivo es facilitar el acceso a la inmunización y reforzar la prevención frente a la gripe en un contexto de elevada circulación del virus.

La vacunación constituye una herramienta fundamental para reducir hospitalizaciones y prevenir las formas graves de la gripe, que puede provocar complicaciones severas e incluso mortalidad, especialmente en personas con factores de riesgo. No solo ofrece protección individual, sino que también contribuye a reducir la transmisión a personas especialmente vulnerables del entorno, como mayores, menores de edad, pacientes con enfermedades crónicas y embarazadas.