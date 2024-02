De reina a reina: Virginia deja hoy de ser la embajadora del Carnaval de Cartagena

Los focos alumbrarán esta noche a otra cartagenera que habrá pasado unos días de locura para alzarse como Reina del Carnaval. Virginia, que todavía recuerda esas sensaciones, cederá el testigo. Para ella es inolvidable, como lo es para los demás, la belleza de la fantasía con la que triunfó en una noche que es más complicada de lo que puede parecer.

Ser reina no es cosa de un día. Hay mucho esfuerzo económico de los grupos, muchas pruebas, no cambiar el físico en exceso, ensayos para lucir la joya que llevarán por vestido...es el sueño de muchos años que a veces les deja sin dormir y sin apetito en las jornadas previas. A ella le mereció la pena. Asegura sin duda alguna que "Es difícil que me haga sentir algo como me he sentido representando al carnaval".

Muchos requisitos

Aunque Virginia es joven y guapa, no es tanto el físico como la gracia, el conjunto, la elegancia, o la chispa. Cualquier punto puede hacer que el jurado se fije en esa chica que después de la vorágine será la que lucirá sus galas en lo más alto. Virginia sabe lo difícil que es moverse en el escenario con un carro con el que no han ensayado. Hay poco que esconder en un escenario que es su trampolín. Se la juegan en un rato que se les hace muy largo, pero que les compensa. Nunca dejan de sonreír.





https://www.youtube.com/watch?v=TrA_p-WF0XI









Sus consejos

Ella pasará a un segundo plano esta noche cuando entregue el cetro. Aconseja a esa terna de chicas que hoy no comerá ni casi respirará buscando sucederla en el trono de reina. "Una reina del carnaval necesita mucha alegría y luz, ya que es la imagen de unas fiestas que se basan en una época en la que olvidamos las penas y solo pensamos en felicidad y en pasarlo bien".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Otra parte de su receta implica "mucha entrega y amor por el carnaval. Deben dar siempre lo mejor de una misma en cada acto. El saber estar y el respeto ante todo y todos".

Aunque el cargo conlleva unas responsabilidades, no deben olvidar una cosa importante. "Tener claro que esto es para disfrutar y pasarlo bien. Intentar dejar los nervios atrás y disfrutar del momento. A la futura reina y sus damas les aconsejo que asistan a cada acto y disfruten tanto como yo lo he hecho, ya que cada momento es único. A la reina le diría sobre todo que no solo es el carnaval, es cada acto al que le va a llevar el reinado durante todo un año, cada acto tiene su magia y es emocionante e inigualable vivirlo bajo la corona y con el preciado cetro en la mano".

A Cartagena le recomienda acudir a cada acto del carnaval y vivir unos días de alegría que tan necesarios son en la vida.