La Región reactiva su oferta como destino para el turismo de congresos

La Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes apuesta por reactivar el producto MICE de la Región (Reuniones, Incentivos, Congresos y Eventos), segmento turístico que presenta un mayor potencial, tanto por su impacto económico como por su capacidad para crear empleo, reducir la estacionalidad, desarrollar sinergias con otros servicios vinculados al sector (taxistas, hosteleros, comercios y espectáculos) y vincular al destino con una imagen de calidad.

La creación de la marca promocional ‘Ready to meet you’ responde al objetivo de diferenciar un producto tan particular como el MICE, que no se dirige a turistas sino a profesionales. El nacimiento de esta marca promocional se produce, además, en el marco del proceso de reactivación de este segmento turístico tras las restricciones derivadas de la pandemia.

El consejero de Presidencia, Turismo y Deportes, Marcos Ortuño, presidió el acto celebrado en Cartagena, con la asistencia de la alcaldesa, Noelia Arroyo, y representantes de ayuntamientos, colegios profesionales, asociaciones y demás entidades relacionadas con esta tipología de oferta turística y con capacidad de organizar eventos profesionales o de actuar como prescriptores en la captación de posibles reuniones y congresos para que se lleven a cabo en la Región.

Ortuño advirtió que “si en 2019 la Región de Murcia fue capaz de acoger la organización de más de 1.300 eventos, con la llegada del AVE y la potenciación del aeropuerto internacional, nuestro objetivo debe ser duplicar esas cifras anuales. En definitiva, la Región quiere ser destino preferente para este turismo porque reunimos todas las condiciones, todas las características, todas las exigencias que el turismo MICE reclama”.

En este sentido, la oferta que reúne la Región es muy diversa y comprende, entre otros factores, dos oficinas de congresos en las ciudades de Murcia y Cartagena, cinco destinos MICE (2 consolidados, como son Cartagena y Murcia, y 3 emergentes, Águilas, Mar Menor, La Manga y Lorca), junto con tres palacios de congresos (Palacio de Congresos El Batel de Cartagena, Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas de Murcia y Auditorio Infanta Elena, de Águilas)

Durante el año 2019, las ciudades de Cartagena y Murcia acogieron un total de 1.334 eventos que incluyeron reuniones, congresos, convenciones, jornadas, simposios y seminarios, lo que supuso un total de 182.682 asistentes, repartidos entre ambos destinos.

Según el último ‘Estudio de Comportamiento de la Demanda de Turismo de Negocios y Congresos en la Región de Murcia’, el turista de negocios es relativamente joven, ya que seis de cada diez no sobrepasa los 45 años. El medio de transporte principalmente utilizado es el vehículo particular (66,4 por ciento), seguido del avión (17 por ciento) y el vehículo alquilado (16,2 por ciento).

El 92,5 por ciento de la demanda de turismo de MICE y negocios la constituyen los residentes en España, un porcentaje que contrasta con el de visitantes de origen extranjero, un 7,5 por ciento. Además, es uno de los perfiles de turista que mayor gasto realiza en el ámbito nacional, con una media de más de 120 euros diarios.