Regala historias, no solo cosas: Libros imprescindibles para esta Navidad

Leer es vivir historias que en la realidad pueden ser imposibles. Durante la lectura se puede elegir si ser el bueno, el malo o la sorpresa y vivir en el futuro o en un pasado especial. Por lo que regalar libros es una gran opción.

Lo único que hace falta es saber a qué géneros se acercan más los gustos del destinatario. Hay libros para todos los gustos y edades y en diferentes formatos al gusto del consumidor que puede elegir el papel, el digital o el audiolibro.

Jesús Boluda, director de la Feria del libro y escritor, además de un gran lector ha elaborado una lista con 5 recomendaciones para regalar y acertar con la literatura de cara al amigo invisible o para pedir en la carta a Los Reyes Magos.

Es difícil elegir cinco, pero en esta primera entrega hace 5 recomendaciones. "Sí que es verdad que yo soy un lector muy enfocado a la novela negra, el thriller y tal, pero como gracias o por suerte llevamos la feria del libro, me toca leer un poquito de todos los palos, pues me he traído pues eso, un poco de cada cosa. Sí que es verdad que he enfocado un poco más a lo que más leo, porque al final es lo que más cae en mis manos".

La primera recomendación es un libro que se llama Leones en invierno, de Carlos Augusto Casas . "Es una novela negra maravillosa que bucea en los límites de la venganza y la identidad. La trama comienza con el atropello mortal de una joven a la que atropella a un policía infiltrado en una red de narcotráfico y éste evidentemente huye para proteger la tapadera. El padre de la víctima es el antiguo líder de los ultras del Real Madrid y se une con dos excompañeros para buscar la justicia por su cuenta y claro, le hace revivir un pasado violento que él creía superado".

"La novela profundiza en la dualidad de los personajes cuestionados y cuestionando, pues eso, simplemente elegimos quiénes somos, quiénes nos adaptamos o si nos adaptamos a las expectativas externas. Tiene un ritmo vertiginoso, tiene unos giros que te dejan pegado, en este caso pegado al libro".

La segunda elección es el último libro de Santiago Díaz, habitual escritor de novela negra aunque es novela histórica. Los nueve reinos y esta novela histórica te lleva a la conquista de Tenerife por la corona de Castilla ya por el siglo XV y está muy chula. La trama principal sigue al menney Bencomo, que es el líder de los guanches, en su lucha por defender esa libertad y esa cultura de su pueblo frente al avance de los conquistadores".

Destaca la buena narrativa y una historia con implicación nacional poco conocida y conmovedora.

Hierro Viejo de Marto Pariente es su tercer consejo literario. "La verdad es que a mí me tiene conquistado, porque novela que saca, novela que triunfa, novela que sabes que es un valor seguro. Es novela negra con títulos de westerns crepuscular, que mete al lector en la vida de Caballero, el sepulturero de un pueblo que se llamaba La Negra. Él que viene de una existencia marcada por la violencia, se dedica ahora a enterrar legalmente a los muertos, y a cuidar de su sobrino Marco, que es un joven autista con cierta obsesión, se podría decir, por las inscripciones de las lápidas".

Marco presencia un suceso comprometedor, relacionado a las familias más poderosas de la ciudad, la familia de Miguel, cuya propietaria, la matriarca es Rubí de Miguel, que es un personajazo brutal y es la propietaria de la industria cárnica más importante del país. No dudará en tomar medidas poniendo a Marco en peligro".

Destaca una prosa ágil, y unos personajes espectaculares, muy bien delineados, y construye una trama intensa. La novela pasa en una sola noche, y no la sueltas, es novela de "puro rock and roll, y está recomendada para quienes disfrutan de historias profundas y cargadas de (6:45) tensión".

otras historias

Yo siempre seré yo, pero contigo, cambia de género. La novela de Teresa López Cerdán se sale de su zona de confort. "No es el tipo de novelas que yo leo habitualmente, pero bueno, cuando la propusieron para la Feria del Libro de Murcia de este año, la leí, y sinceramente yo terminé encantado, porque es una novela que te hace reír, llorar, y sobre todo te hace pensar en lo que significa ser fiel a ti misma o a ti mismo".

Avanza Boluda un poco del argumento. "Laura es la protagonista, y deja atrás su vida como karma, que karma es el apodo que tiene en una novela anterior, que se llama Yo siempre seré yo, a pesar de ti. Esta novela de la que estamos hablando ahora es la continuación, pero bueno, la pueden leer de forma independiente. Y va acompañada por su mejor amigo, que se llama Roberto, y va pasando por sus momentos arriba, sus momentos abajo de la vida adulta, las dudas, el amor, el desamor, la búsqueda del amor propio, y esta historia, pues eso, no solo es sobre perseguir sueños, sino sobre aprender a quererte a ti mismo, y aunque el mundo te diga lo contrario".

Tango del torturador arrepentido, de Carlos Salem. Es una novela que habla de, bueno, la trama principal comienza en el Mundial de 78 en Argentina, el personaje principal lo detienen en Buenos Aires, pero sobrevive porque el mayor Morales, que es un militar, que es un torturador curtido de allí, ve en él a su hijo fallecido y lo cuida. Décadas después, Julio, ahora con otra identidad, vive en Madrid, se cruza de nuevo con Morales, y esas cuentas pendientes que quedan en el año 78 vuelven a aparecer. Y entonces lo que empieza ahí como en un plan de venganza, se complica cuando Julio se descubre que odiarnos siempre es tan fácil, y que perdonar mucho menos".

Destaca el estilo mordaz, y la habilidad para poner a los personajes contra las cuerdas, y la califica como una grandísima historia. Son cinco buenas opciones para acertar con el regalo navideño o el autoregalo.