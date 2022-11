Recala en Cartagena el crucero más grande del mundo

El turismo de cruceros vivirá un hito en este mes de noviembre con la llegada de 35.000 cruceristas en 26 buques, en el tercer mejor mes del año 2022. Esto supone una media diaria de más de 1.000 personas que llegarán a Cartagena en beneficio de nuestros museos, comercios y hostelería, según ha dicho la alcaldesa, Noelia Arroyo.

Este mes volveremos a contar con una quíntuple escala, y el mes se estrena hoy con una triple escala, que dejará en nuestra ciudad a casi 6.000 pasajeros, con entre otros, el crucero 'Wonder of the Seas', de la compañía Royal Caribbean, considerado como el barco más grande del mundo con 2.867 camarotes. El buque pesa 236.857 toneladas y tiene 362 metros de eslora y 64 de manga.

También este mes acogerá otra doble escala el 25 de noviembre, y otra triple escala 7 de noviembre.

La alcaldesa ha destacado que gracias al trabajo codo a codo con el puerto, hemos conseguido que el otoño sea una temporada alta para el turismo de cruceros motivado, principalmente, por las cálidas temperaturas que ofrece Cartagena, además de su amplia oferta turística y cultural.