Se queda y se 'vende'

El panameño Carrasquilla está siendo una de las grandes revelaciones del fútbol español en este inicio de temporada. El panameño estaba cedido por el Tauro, pero el FC Cartagena no ha querido perder la oportunidad de tenerle en propiedad y ha invertido 300. 000 euros en un jugador que ha firmado hasta 2025 dando una enorme alegría a los aficionados y también a sus compañeros que le han arropado en el anuncio oficial junto al cuerpo técnico, la comisión deportiva, patrocinadores y aficionados que han acudido ante un anuncio de una noticia importante. No ha defraudado. El Efesé tenía opción preferencial de compra en junio, pero no han querido esperar y mandan el mensaje a los clubes interesados que iban a la caza. Carrasquilla es albinegro y quien le quiera debe pasar por caja.

Belmonte le considera un valor importante para el equipo y la entidad, aunque bromeaba con la opción de venderle pronto. La progresión en estos primeros meses y también con la selección absoluta de Panamá hacen que suene complicado que vaya subiendo categorías pronto. El jugador, feliz y emocionado, espera ir progresando con el club y el primer objetivo es el ascenso de categoría. La cláusula oscila entre los 5 y los 10 millones dependiendo de si están en Segunda b, Segunda o Primera División.

Se trata de otro paso más y otra noticia positiva. Posteriormente desde el FCC Bussines han dado la bienvenida a nuevas empresas que se suman a apoyar en las acciones solidarias y en la remodelación del Cartagonova.