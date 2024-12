¿Qué regalar a los más pequeños?: Tips infalibles para elegir bien esta Navidad

Llega el periodo de escribir la carta a los Reyes Magos. Todo el mundo quiere que sus Majestades de Oriente triunfen y a veces es un tiempo de locura en el que se invierte una cantidad económica alta, pero eso no asegura el éxito.

Es importante tener en cuenta algunos condicionantes que ofrezcan seguridad en los juguetes, pero sobre todo que se adapten bien a las edades y que el regalo que reciben no suponga problemas, sobre todo en los obsequios tecnológicos.

Víctor Navarro, policía y criminólogo ofrece una serie de recomendaciones para que el día más felices para los niños lo sea en todos los sentidos. "Vivimos en un mundo tecnológico donde al final, hay numerosos aparatos electrónicos que captan la atención de los que están en esa franja entre 8 y 14 años, que no son tan niños pero tampoco son adolescentes y que hay que también tener mucho ojo al elegir".

Empezando por los más pequeños las recomendaciones se encaminan a la seguridad. "Todos tenemos claro lo importante que es evitar productos pequeños, pero voy a empezar también a hablar de lo importante que es que busquemos la nomenclatura CE de la Comunidad Europea, porque al final, lejos queda atrás pues puestos de venta ambulante, que no me refiero a aquellos que no estén legalizados, sino que pues de repente te vendían un juguete y salía tres veces más barato y luego pues lo barato sale caro".

Pexels Ambiente navideño

Apuesta por buscar la calidad que ofrezca la seguridad, pero no es lo único a tener en cuenta. La edad es clave. "Sí, bueno, al final es una edad recomendada que nos indica en todo tipo, tanto juegos de mesa, tanto juegos pues donde tengan piezas pequeñas o en base a los contenidos y creo que es lo primero en que debemos de fijarnos".

Apuesta por menos es más. "Yo creo que todos hemos pasado por esa época que al final terminábamos jugando con una caja, hablo de los más pequeños, y pasa eso, que al final pues yo creo que es bueno racionalizar esos juguetes y que sí, que es un día de felicidad, es un día de alegría, pero que también seamos pues conscientes que un exceso pues a veces nos pasa cuando vamos a comer y tenemos muchos platos encima de la mesa y al final no sabes qué comer, pues bueno que sepamos seleccionar".

la tecnología

Así también les darán mayor valor. Entrando en el mundo tecnológico, lo tiene claro. "Sí, bueno, no es la primera vez que un padre me ha preguntado cuál es la edad recomendada para poder tener un teléfono móvil, pero debemos de recordar, y no es la primera vez que lo digo en los micrófonos de COPE, que para poder tener un menor un teléfono a su nombre hay que tener más de 18 años, partimos por ahí. Luego pues ver si realmente el menor está preparado para poder utilizar con algo más de libertad ese dispositivo y mi mayor consejo es siempre un teléfono compartido".

Ese uso dará más posibilidad de control. "Un teléfono se le pide a la Carta de los Reyes Magos, no para un niño o una niña en concreto, sino para toda la familia y que al final pues nos facilite el poder evitar pues situaciones de posesión, porque al final es un regalo para un niño, para una niña y habrá unas normas y unos horarios".

El resto de la familia debe tener el beneplácito de los padres y no ser los Reyes Magos más guays. " Sí, al final no será la primera vez que también hay un menor que tiene un teléfono mejor que los adultos. No deben de tener la última tecnología, sino que al final pues adaptado un poco a su edad y no queramos sobrepasar por encima de todo". Eso fomentará el compartir.

Los dispositivos tecnológicos pueden traer problemas por las redes sociales o contenidos a los que acceden, pero también por su uso excesivo. "Hay una frase que siempre digo que las pantallas también merecen un descanso e igual que nosotros pues llega Navidad y cogemos unos días libres, hablo también de los pequeños, las vacaciones escolares pues que las pantallas también merecen ese descanso".