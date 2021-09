El punto de vacunación de La Rambla acoge la vacunación de meningitis a los nacidos entre 2001 y 2007

La Consejería de Salud iniciará este lunes, 20 de septiembre, una campaña para vacunar de meningitis frente al meningococo ACWY a adolescentes nacidos entre los años 2001 y 2007. El objetivo es inmunizar al mayor número de jóvenes aprovechando la logística de vacunación masiva organizada por la pandemia del coronavirus .

Esta campaña se enmarca en la decisión adoptada en 2019 por las autoridades sanitarias de sustituir en el calendario la vacuna de meningococo serogrupo C (MenC) por la de los serogrupos A, C, W e Y (MenACWY), que desde ese año se administra a los once años, informaron fuentes de la Consejería en un comunicado.

Así, los niños nacidos entre 2001 y 2007, que recibieron ya la de meningococo serogrupo C (MenC), con esta campaña serán inoculados también con la más completa (MenACWY), que es eficaz contra cuatro serotipos, aunque se administra en un solo pinchazo.

Por su parte, los nacidos en 2008 y 2009 ya recibieron esta vacuna (MenACWY), y los de 2010 la recibirán en los centros escolares en la campaña de vacunación escolar a lo largo del primer trimestre escolar del curso 2021-2022.

La vacuna es el método más eficaz y eficiente de prevenir la meningitis, y, sobre todo, sus complicaciones. Aunque esta enfermedad es relativamente poco frecuente en España, desde 2014 se ha producido un aumento de casos de enfermedad meningocócica invasiva por los serogrupos C, W e Y.

En concreto, en la temporada 2017-2018 se registró en España un total de 25 casos por serogrupo W y 24 casos por serogrupo Y, así como cinco por serogrupo W y otros cinco por serogrupo Y en adolescentes y jóvenes de 15 a 19 años. En menores de un año se ha observado un caso por serogrupo W y otro por serogrupo Y.

La finalidad es establecer una protección comunitaria frente a estos serogrupos y controlar la enfermedad más rápido. El mayor porcentaje de portadores asintomáticos de meningococo se da en adolescentes y jóvenes, a partir de quienes se transmite de persona a persona a través de las secreciones respiratorias mientras el microorganismo permanezca en la nasofaringe.

CITA PREVIA Y LUGARES PARA VACUNARSE

Para vacunarse hay que pedir cita previa. Los usuarios del Servicio Murciano de Salud pueden hacerlo a través de 'https://sms.carm.es/cmap/', la App de cita previa o en su centro de salud. Los mutualistas (MUFACE, ISFAS, MUGEJU) tienen que solicitarla llamando al teléfono '968 368 494'.

Las vacunas se administrarán desde este lunes en los puntos de vacunación masiva correspondientes al municipio de residencia. Es necesario un intervalo mínimo de siete días después de haber recibido la vacuna contra el Covid-19. Las personas que por cualquier motivo no puedan vacunarse en estos puntos podrán solicitar cita en su centro de salud de octubre a diciembre.

COMPOSICIÓN Y EFECTOS

Las vacunas que se administrarán (Nimenrix) están compuestas por polisacáridos de Neisseria meningitidis del grupo A, C, W e Y, todos conjugados con toxoide tetánico como proteína transportadora, que no contienen elementos bacterianos vivos, por lo que nunca podrán causar una infección bacteriana. Son seguras para la población general, incluidos niños con inmunodeficiencias.

Los efectos adversos más frecuentes tras la vacunación, locales y autolimitados, son fiebre, malestar, fatiga, dolor muscular y pérdida de apetito, de uno a dos días de duración. La administración preventiva de paracetamol puede disminuir la frecuencia de estos síntomas.