El punto de vacunación de Cartagena administrará esta semana más de 10.500 dosis

El centro de vacunación de La Rambla continua con la administración de dosis en Cartagena. La vicealcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, y el primer teniente de alcalde, Manuel Padín, han visitado el dispositivo en el que durante el día de hoy se inoculará a unas 3.000 personas. En el caso de la vicealcaldesa éste ha sido el primer acto en el que participa tras haber superado la Covid 19.



“Yo he tenido la suerte de pasar la enfermedad con síntomas leves gracias a que tengo las dos dosis de la vacuna, pero hay personas que lo están pasando muy mal y, en su mayoría, son las que no están vacunadas. Por eso, quiero aprovechar para volver a animar a la población, en especial a los jóvenes de entre 20 y 35 años, a que se vacunen porque son los que menor índice de vacunación tienen”, ha afirmado Castejón.



De hecho, el 90,9% de la población de la Comunidad Autónoma y del municipio está vacunada con las dos dosis. Por edades: de 12-19 están vacunados el 85,7%, en la franja de 20-29, se ha vacunado ya el 82,2%, de 30-39, el 80,1%, de entre 40-49 se han inoculado el 90,9%, en personas de entre 50-59 ya tiene las dos dosis el 97%, en la franja de edad de 60-69 se ha vacunado el 99,2%, entre 70-79 se ha llegado al 100%, al igual que en los mayores de 80 años.



Tal y como está previsto, a lo largo de esta semana se vacunarán en Cartagena más de 10.000 personas. Los horarios fijados determinan que durante la mañana de hoy se vacunarán adultos, mañana por la mañana también adultos y por la tarde a niños, el miércoles por la mañana adultos y niños por la tarde, y el jueves y el viernes adultos y sólo por la mañana.



El teniente de alcalde, Manuel Padín, ha aprovechado la visita para ponerse la tercera dosis, tal y como le corresponde por rango de edad.



La última semanase han suministrado 10.500 dosis de vacunas en el municipio a cuatro grupos de edad que son: niños de entre 8 a 12 años, niños de entre 5 y 8 años, adultos de 50 años o más y trabajadores de sectores esenciales como sanitarios, docentes, etc. Castejón ha destacado también que, “desde el 15 de diciembre que comenzó la vacunación a menores, 1 de cada 3 niños del municipio ya está vacunado con la primera dosis, lo que indica la alta responsabilidad de los padres y madres de Cartagena, así como la valentía y el ejemplo que nos están dando nuestros pequeños”.



Los datos ofrecidos por la Consejería de Salud, que se pueden extrapolar a Cartagena, indican que, hasta el viernes 7, se había puesto la tercera dosis en personas de entre 50 y 59 sólo el 28,3%, lo que implica ésta es la segunda comunidad autónoma con menos terceras dosis puestas en esta franja en toda España. Por este motivo, Castejón ha animado a todos los ciudadanos de esa edad a completar la pauta: "Es muy importante acabar con toda la vacunación, y por tanto esa tercera dosis".



Tanto la vicealcaldesa como el teniente de alcalde han agradecido al personal sanitario, tanto del Servicio Murciano de Salud como militar, a los efectivos de Protección Civil y a los funcionarios municipales el gran trabajo que hacen cada día el centro de vacunación.