El punto móvil de vacunación vuelve a instalarse este jueves en Héroes de Cavite

El Servicio Murciano de Salud, con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, vuelve a instalar esta tarde, jueves 30 de diciembre, un nuevo punto móvil de vacunación en Héroes de Cavite junto al Palacio Consistorial de Cartagena, para facilitar la vacunación de primeras dosis y realizar test de antígenos a la población en pleno centro de Cartagena. El horario será de 16:30 a 21:00 horas.



Con la elección de esta zona se vuelve a optar por un punto céntrico con mayor capacidad en caso de espera y que no interfiere en otras actividades. En este punto, se ofrecerá la vacunación de primera dosis a aquellos ciudadanos mayores de 12 años que aún no se han vacunado, así como la posibilidad de realizarse test antígenos de forma completamente gratuita.



Cartagena ya ha intensificado el ritmo de vacunación con la apertura del centro de La Rambla en horario de mañana y tarde desde la pasada semana. De hecho, esta semana en curso, Salud prevé vacunar a un total de 11.400 personas mayores de 8 años. Incluso este jueves, penúltimo día del año, se tiene previsto vacunar a 3.000 personas citadas para terceras dosis, sobre todo, además de otras dosis de refuerzo y primeras vacunas. Hoy no está prevista la vacunación infantil.



Esta tarde está previsto que, de nuevo, se desplace a Héroes de Cavite un equipo del 061 con el objetivo de contribuir a favorecer la vacunación y la detección de casos COVID en esta sexta ola.