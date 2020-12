El puerto realiza hasta el viernes la campaña de donación de sangre 'Tu sangre nos hace correr'

“Tu sangre nos hace correr” es la campaña de donación de sangre que la Autoridad Portuaria de Cartagena, junto al Centro Regional de Hemodonación, está realizando este jueves y el viernes, en horario de mañana, en el Antiguo Club de Regatas.

La presidenta Yolanda Muñoz, ha participado en la donación y ha destacado que “hemos acudido a la llamada del Centro Regional de Hemodonación para ayudarlos en unos momentos donde existe una alta demanda de sangre y donde las limitaciones impuestas hacen más difícil las donaciones” y ha indicado que “estamos viviendo unos momentos donde es necesario que los bancos de sangre cuenten con el abastecimiento necesario

“Nos hemos marcado el reto de alcanzar las 200 donaciones de sangre y para eso es necesario que los cartageneros acudan hoy y mañana Solo son 15 minutos de nuestro tiempo y con este gesto podemos ayudar a muchas personas.”, ha dicho la presidenta que ha recordado que “a cada persona que venga a donar le regalaremos una mascarilla conmemorativa de la V edición Carrera 10K Puerto de Cartagena y se sortearán unas zapatillas de atletismo entre todos los participantes que acudan con la camiseta de la 10k 2020”.

La campaña de donación está enmarcada dentro los eventos solidarios que hemos puesto en marcha con motivo de V edición Carrera 10K Puerto de Cartagena. Las restricciones sanitarias impidieron celebrar esta carrera popular. Sin embargo, una vez más, los cartageneros han dado muestras de su generosidad participando con la compra de las camisetas y las mascarillas en homenaje a nuestros héroes, que irán destinadas a las entidades sociales de AFAL y a la Asociación de Parkinson de la comarca de Cartagena.

Debido a la actual situación derivada del Covid19, las donaciones de sangre deberán hacerse por cita previa en los siguientes números de teléfono 650-452788 y 968-341990, y en el correo electrónico crh@carm.es.

Los requisitos para poder donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y estar bien de salud, no haberse realizado ni tatuajes ni piercings en los cuatro meses previos. No obstante, cada donante será sometido a un reconocimiento médico antes de llevar a cabo la donación de sangre.