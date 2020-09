El Puerto invertirá 29 millones en transformar el Muelle de Alfonso XII

El jurado para elegir el mejor proyecto presentado al Concurso “Plaza Mayor de Cartagena” ha decidido otorgar el primer premio al proyecto “La Ventana del Puerto”.

Once equipos multidisciplinares se presentaron el pasado mes de junio a la licitación del concurso de proyectos de “Estudio de desarrollos de usos e integración paisajística en la fachada marítima de Cartagena”. Tras una primera fase de selección de participantes, dos de ellos no fueron admitidos por estar fuera de plazo y se han rechazado otros dos al no presentar toda la documentación requerida.

Los siete proyectos que el jurado ha estudiado son: “Arrecife Urbano”, “Cartagena Puerto Natural”, “La Ventana del Puerto”, “Puert@ de Cartagena”, “Puertas al Puerto”, “Vivir al Límite” y, por último, “Y de Puertos Cartagena”.

La presidenta, Yolanda Muñoz, ha indicado “en la búsqueda de un desarrollo de usos en la fachada marítima, tal y como anuncie en mi toma de posesión, que consiga crear un espacio público que dé pie a nuevas maneras de hacer ciudad y que añadan valor productivo sustentado en la cultura, la creatividad y la innovación, siempre desde el respeto y la integración del patrimonio cultural existente, nace el concepto de Plaza Mayor de Cartagena”.

Tras la deliberación del Jurado, han sido premiados los tres mejores estudios, siendo el ganador “La Ventana del Puerto”, cuyo eje principal es el ámbito cultural creando espacios museísticos y poniendo en valor los ya existentes: Museo Urbano de la Armada y la Navegación, un espacio expositivo en Antiguo Club de Regatas, amarres de barcos de época en la Dársena de Botes. También propone crear la plaza “Cartagenas del Mundo”, un espacio versátil con pérgolas móviles.

Además de 32.750 € del premio este equipo será el encargado de redactar el Anteproyecto del Estudio de Desarrollo de Usos e Integración Paisajística, redactar el Proyecto de Ejecución del Área de Actuación 1 de la Zona 1 y la dirección facultativa de las obras.

El proyecto “Cartagena Puerto Natural” obtiene un premio de 10.000 €. Sus actuaciones van dirigidas a la creación de un espacio formado como suma de numerosas áreas unidas a través de un gran Palmeral – Jardín Botánico.

Por su parte el tercer clasificado obtiene 5.000 € por el proyecto “Vivir al Límite” que propone la creación de piscinas naturales en Antiguo Club de Regatas, tres plataformas sobre pontones flotantes en cantil del muelle y pasarela EcoBarrio-Universidad.

En la valoración de los proyectos se ha tenido en cuenta unas actuaciones mínimas en todo el ámbito de actuación como ordenar itinerarios peatonales y de vehículos, ggeneración de sombras, rrenovación de mobiliario e iluminación y rrenovación de servicios. Y otras actuaciones según la zona definida previamente.

Entre otras se debía contemplar: la rehabilitación del entorno del Antiguo Club de Regatas y “muelle viejo”, zonas de juegos para niños, zona específica para una Terminal de Cruceros, aparcamiento para autobuses y taxis, integración de la Cofradía de Pescadores y la actividad pesquera con usos públicos, hacer más accesible a la ciudadanía el entorno del edificio, ajardinando y peatonalizando parte de los muelles, así como la integración de entorno entre El Batel y La Muralla.

“Decidimos utilizar esta herramienta, “Concurso de proyectos” para articular el concepto de integración de toda la fachada marítima, desde la cola de la Ballena hasta la Dársena de Santiago, porque también nos permite implicar al ciudadano. A partir de unos días serán expuestos los tres trabajos ganadores y cualquier persona interesada puede dejar sus sugerencias que nos ayuden a estar más cerca y hacer un Puerto más integrado y más acorde con las demandas de los cartageneros”, subrayó la presidenta.

Los tres proyectos ganadores estarán expuestos en la sede de la Autoridad Portuaria de Cartagena a partir del próximo miércoles, 30 de septiembre, durante 15 días, para que los ciudadanos puedan realizar sugerencias y, de esta forma, poder estudiar las demandas de los ciudadanos.

La presidenta ha querido agradecer el esfuerzo realizado por todos los miembros del jurado “han sido los actores principales y su conocimiento tanto técnico como de Cartagena ha dado lugar a que hayan escogido el mejor proyecto para poner en valor toda la zona de la fachada portuaria”. El jurado se compone de técnicos del Ayuntamiento de Cartagena, de la consejería de Cultura, UPCT, UCAM, Colegio de Ingenieros de Caminos, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Colegio de Aparejadores, de la Autoridad Portuaria, así como el presidente de la Cámara de Comercio de Cartagena y la presidenta de COEC.