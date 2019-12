El Puerto convoca un concurso de ideas para poner en marcha el proyecto Plaza Mayor de Cartagena

En el marco de la ronda de contactos que está manteniendo la nueva presidenta del Puerto, Yolanda Muñoz, ha visitado esta mañana el Palcio Consistorila y ha mantenido un encuentro con la alcaldesa y la vicealcaldesa de la ciudad.

En el transcurso de la reunión se ha abordado la integración Puerto-Ciudad, “el Puerto debe de ser un escenario de convivencia e integración con la ciudad” ha señalado Muñoz, “convirtiendo sus espacios en una gran Plaza Mayor de Cartagena con nuevos usos urbanos, donde cartageneros y turistas disfruten, por lo que es imprescindible “un punto de vista común entre ambas instituciones sobre el modelo de ciudad que queremos para Cartagena, ya que el entendimiento entre ambas es vital para su desarrollo”.

La presidenta ha anunciado que ya se ha encargado la elaboración del proyecto de Plaza Mayor, en el marco de colaboración absoluta con el Ayuntamiento de Cartagena, “una idea centrada en la convivencia e integración para centralizar la vida cultural, deportiva, de ocio y entretenimiento, con espacios más abiertos y accesibles, en definitiva, un estudio global de ideas con la participación de los ciudadanos”.

Actualmente se están acometiendo obras en el frente marítimo de Alfonso XII con el objetivo de recuperar esta zona como espacio para el disfrute del ciudadano, convirtiéndolo en un referente cultural y de ocio. La actuación, con un presupuesto de más de 2 millones de euros, contempla la sustitución de farolas, existen 16 tipos diferentes, por otras más homogéneas y más eficientes; el cambio de mobiliario urbano y la jardinería.

Muñoz también ha confirmado que el próximo año llegarán más cruceristas al Puerto de Cartagena para conseguir segir creciendo en el segmento de puertos turísticos.

DEPÓSITO FRANCO

En la reunión otro de los temas abordados es la compra de terrenos donde se ubican el Deposito Franco y el Centros de Transportes para su posterior traslado a la ZAL de Los Camachos. Muñoz ha recordado que desde enero de este año la Autoridad Portuaria tiene disponibles los 2,5 millones de euros para realizar la operación. “Confió que una vez el Ayuntamiento ha aceptado trasladar el derecho establecido en el convenio sobre los terrenos a los nuevos, se pueda realizar la operación. Los empresarios de Cartagena lo demandan y nos corresponde a nosotros de dotarles de las mejores infraestructuras posibles para que desarrollen su actividad”.

La Autoridad Portuaria no procedería a la ocupación de los actuales terrenos de Santa Lucía de la Ciudad del transporte y depósito franco hasta que no se llevara a cabo la construcción y puesta en servicio de las nuevas instalaciones de la ZAL de Los Camachos, y por tanto se podrá continuar con la actividad en Santa Lucía hasta que no sea efectivo el traslado. La cantidad indicada deberá ser destinada para la compra de terrenos y actuaciones que se definan en la ZAL de Los Camachos para poder trasladar allí y ampliar las actuales dependencias de la ciudad del transporte y depósito franco.