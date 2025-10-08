El Puerto de Cartagena se posiciona en Dinamarca como referente en hidrógeno verde

El Puerto de Cartagena está participando en la ‘World Hydrogen Week’, el evento internacional más importante del sector del hidrógeno, que se celebra del 6 al 10 de octubre en Copenhague (Dinamarca).

El objetivo es dar a conocer a Cartagena como “uno de los principales puertos energéticos e industriales del sur de Europa, y el primer puerto industrial de España”, según ha explicado el jefe del Área de Proyectos Estratégicos, Innovación y Fondos Europeos de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Fermín Rol.

En su intervención como ponente en el panel ‘Portugal y España: Realidades y obstáculos de los proyectos de hidrógeno’, Rol ha destacado que desde la APC “estamos trabajando activamente para convertirnos en un ‘hub’ (centro de operaciones) del hidrógeno verde y sus derivados”.

En este sentido, ha explicado que la ubicación estratégica del puerto, junto con el alto potencial solar del sureste español, “nos permite ofrecer energía renovable competitiva para la producción y exportación de hidrógeno verde y derivados hacia el norte de Europa”.

Asimismo, Rol ha expuesto las principales acciones que está impulsando la APC para atraer nuevas inversiones y proyectos vinculados al hidrógeno a través de la adaptación de infraestructuras para acoger nuevos tráficos energéticos y buques de menor escala.

También ha hablado de la disponibilidad de suelo industrial con acceso a energía eléctrica, agua y conexiones con los muelles mediante galerías de tuberías, así como de la participación en asociaciones y proyectos innovadores de hidrógeno verde y captura de CO2 a través de su plataforma de innovación PortLab.