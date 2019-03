El puerto de Cartagena descarta por ahora el ferry con Baleares

Aunque la Autoridad Portuaria continuará los contactos con empresas dispuestas a explotar la conectividad con Baleares, el máximo representante del puerto, Joaquín Segado, ha explicado que las empresas no encuentran rentabilidad al servicio puesto que desde otros puertos como el de Denia el trayecto se realiza en tres horas menos. "Con todas las navieras que hemos contactado, que no son pocas, nos plantean una cuestión de números tanto en el tiempo como en el coste del trayecto", ha explicado Segado, que no cierra la puerta a seguir trabajando en el tema.

La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó hace un año la creación de una línea ferry que conectase Cartagena con las Islas Baleares.

La Asamblea Regional también aprobó por unanimidad una moción del PP en la que instaba al Gobierno central a estudiar el establecimiento de esa línea regular que conectaría Cartagena con Ibiza y Palma de Mallorca con el fin de potenciar el turismo nacional y la carga de mercancías.