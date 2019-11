PSOE y PP empatarán a escaños el domingo en la Región según el CEMOP

El PSOE sería el partido más votado en las elecciones generales del 10N en la Región de Murcia con los 3 escaños de los comicios del 28A, seguido del PP, que subiría un escaño hasta 3, Vox se quedaría con dos, Ciudadanos perdería uno de sus dos y Unidas Podemos conservaría el logrado.

Así lo refleja la encuesta preelectoral del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop) presentada en la Asamblea Regional este lunes, con una estimación de voto del 27,8 % para el PSOE; un 26,4 % para el PP; un 22,2 % para Vox; un 9,8 % para Cs y un 8,2 % para Unidas Podemos.

Más País quedaría fuera del reparto de escaños al conseguir un 3 %, según el barómetro que se realizó por teléfono a 820 personas de los 45 municipios la semana pasada, cuando tuvo lugar la manifestación multitudinaria en Cartagena en defensa del Mar Menor, con un margen de error del 3,5 % y una participación prevista cuatro puntos porcentuales más baja, según han manifestado los directores del barómetro, Ismael Crespo y Juan José García Escribano.

Todos los candidatos nacionales que se presentan a los comicios suspenden, con Pablo Casado (PP) como el más valorado (4,85), seguido de Albert Rivera (Cs, 4,57), Santiago Abascal (Vox, 4,13), Pedro Sánchez (PSOE, 3,93), Íñigo Errejón (Más País, 3,64) y Pablo Iglesias (Unidas Podemos, 2,98).

Sin embargo, el 24,5 % prefiere que el próximo presidente del Gobierno sea Sánchez, seguido de Casado (21,6 %), Abascal (16,5 %), Rivera (10,1 %), Iglesias (5,2 %) y Errejón (3 %).

El 76,8 % de los encuestados dice que irá a votar el próximo domingo seguro y un 8,7 % probablemente, mientras que un 5,6 % dice que posiblemente no, el 5,9 % que seguro que no y el 3 % que todavía no lo tiene decidido.

Del 85,5 % que manifiesta que irá o que puede que vaya, un 67,3 % tiene decidido su voto, mientras que el 32,4 % todavía no.

De esos indecisos, el 16,2 % duda entre PP y Cs; el 15,3 %, PP o Vox; el 10 %, PSOE y Unidas Podemos; el 9,2 %, PP o PSOE, el 14,8 % no sabe o no contesta, el 6,6%, PSOE o Cs, el 4,8 %, PSOE y Más País, y el 3,5 %, Cs o Vox.

En intención directa de voto, el PSOE tiene un 20,4 % de apoyo, Vox un 17,7 %, el PP un 17,6 %, Cs y Unidas Podemos un 5,7 % y Más País un 2,2 %.

El 18 % de los encuestados tiene más simpatía o se siente más cercano a las ideas del PSOE, seguido del PP (14,6 %), Ciudadanos (10 %), Unidas Podemos (5,4 %), Vox (2,5 %) y Más País (2,1 %).

Teniendo en cuenta que el partido que más perdería en estas elecciones respecto a las anteriores es Cs, con casi 10 puntos menos, solo el 29,4 % del votante de esta formación el pasado 28A volvería a apoyarlo, mientras que el 10,8 % votaría al PSOE, el 10,8 % al PP, el 12,7 % a Vox y casi un 30 % no sabe, no contesta, votaría nulo, lo haría en blanco o no votaría.

Según el investigador del Cemop Ismeel Crespo, habría "poco movimiento" entre partidos que no son del mismo nicho ideológico, con un "trasvase de unos 4.000 electores del PSOE al PP y de 1.000 de Cs al PSOE".

Sin embargo, "sí habría movimiento" entre Unidas Podemos, Mas País y el PSOE y sobre todo entre Cs, el PP y Vox.

Para su compañero Juan José García Escribano, la exhumación de Franco o los disturbios en Cataluña están reafirmando ideológicamente a Vox, según las encuestas.